川普告白「想上天堂」！曝力促俄烏和平主因　白宮證實：是真的

▲美國總統川普表示，想上天堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間19日早晨透過電話接受某談話節目專訪時透露，他促成結束俄烏戰爭的動機，不僅關乎政治或國際局勢，更帶有靈性考量。他坦言，擔心自己死後「無法上天堂」，表示若能上天堂，推動和平將成為其中的原因之一，這番自我反思引發外界關注。

根據美媒《紐約時報》，川普19日在福斯電視台的談話節目《福斯與朋友們》（Fox & Friends）直言，「我想試著上天堂，如果可以的話。我聽說外界對我的評價不太好，我真的身在最底層。但如果我能上天堂，這將是其中的一個原因。」

對此，多數人認為任何總統在早上八點公開談論此類靈性話題都十分罕見，而川普過去被部分支持者視為彌賽亞，這番坦言更顯出其罕見的一面。

川普過去也曾多次公開談論對於死亡和生命有限的認知。他表示，78歲生日時不想聽到「生日快樂」，只想假裝這一天不存在。他也透露，父母生前長壽且快樂，因此自己可能也會活得很長久，這些回憶常讓他思考天堂與地獄的問題。

2023年，川普因34項嫌疑而遭刑事起訴後，他在集會中談到父母可能在天堂的想法，「現在，我美麗的父母應該在天堂，我想他們在。他們在上面看著我，會想：『我的兒子怎麼會變成這樣？』我知道我母親人在天堂，至於父親則是不敢百分之百肯定，但應該也差不多了。」

對於外界質疑川普談及上天堂是否只是玩笑，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）強調川普的言論具有真實的靈性動機，而非單純的政治操作。她表示，「我認為總統是認真的。我想總統想上天堂——我也希望我們在場的每個人都能如此。」

報導指出，川普此番談話也被外界解讀為他促成烏克蘭和平努力背後的核心心理因素。他將和平行動與個人信仰和死後世界聯結，顯示其思考的不僅是現實政治，更涉及存在主義層面。這種坦率反思與自我評價，與過去他強烈自信、偶爾自我神化的形象形成對比，也為公眾提供了難得的內心側寫。

外界分析，川普此次公開討論靈性與死亡，可能意在呈現其人性化的一面，藉此影響支持者的情感共鳴。過去他在面對法律、健康或政治挑戰時，對自己有限生命的認知與父母的回憶，經常成為其公開言論的一部分，而這次將和平行動與信仰結合，更凸顯其決策動機的多層次性。