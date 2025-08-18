　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女1萬多元賣掉家中舊沙發　事後發現「自己不識貨」錯失60萬元

女1萬多元賣掉家中舊沙發　事後發現「自己不識貨」錯失60萬元。（圖／翻攝自TikTok／ohsnapitzjulie）

▲女子賣掉沙發後，才發現沙發驚人價格。（圖／翻攝自TikTok／ohsnapitzjulie）

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾州一名女子網路上分享，她在Facebook Marketplace上成功以500美元（約台幣1.5萬元）賣掉一張舊沙發，本來還覺得自己賺到，直到她意外看到沙發新主人的貼文，才發現自己不識貨，竟然把市價高達2萬美元（約台幣60萬元）的精品沙發便宜賣掉。

女子朱爾斯(Jules Schreiner)在TikTok上分享的一則貼文爆紅，她在影片中表示，她在Facebook Marketplace張貼廣告，廣告曝光後沒多久，立刻就被一名買家以500美元的售價買走，她原本還以為自己賺到，後來發現這張沙發可能是美國家具大師弗拉基米爾·卡根(Vladimir Kagan)的作品。

@ohsnapitzjulie Thought I got a great deal on FB market place but ya know things are always too good to be true #sold #foryoupage #stupid #luckyme ♬ original sound - Amir Yass

朱爾斯表示，她好奇上網查詢沙發價格，雖然沒有找到完全一樣的款式，但發現類似款式的沙發市價竟然高達2萬美元，讓她十分傻眼，「我還以為是我占了別人便宜，果然世界上沒有這麼好的事」。

影片曝光後獲得破億點閱，許多網友好奇詢問朱爾斯為什麼不知道沙發價錢，她回應沙發是一個朋友送給她的，也有網友安慰她，「你用一張發黃的舊沙發成功換到500美元，真的是賺到了」、「想想那個當初把2萬美元沙發免費送給你的朋友心情吧」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星昏迷遭電視台人士性侵！江祖平收求助私訊心疼：該怎麼辦
阿基師淡出螢光幕5年！近況曝　寵妻薪水全上繳：不要亂來
意外爆料？脫口「只有陳駿季會留任」　莊瑞雄：只是開玩笑
考選部前部長林嘉誠辭世　昔為扁政府重臣、柯文哲顧問團召集人
被辣女友10萬賣了！陸19歲男淪緬甸遭虐險死
快訊／台2線車頭撞爛！　4女送醫
韓國殘忍集中營！3.8萬人慘淪性奴隸　關10年吃餿水650人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女新家發現「內有陌生犬」嚇　700萬網擔心「被主人拋棄」真相曝

失蹤牧羊犬「離家1643公里」全身蜱蟲躲高速公路　好心人助牠回家

萬事只問ChatGPT　網紅夫妻出國被「拒絕登機」崩潰：假期毀了

「巨大麋鹿」突撞擋風玻璃導致離奇車禍　選美佳麗全身血身亡

德牧發現彈孔人頭「一年叼4人骨回家」　女主人崩潰：警察快破案

空襲來了也不怕　烏克蘭橘貓聽警報聲「帶主人避難」：馬麻快跟上

3歲女兒撞倒4.8萬元石桌　媽被店家「逼交信用卡」扣留：很羞辱

Epic大勝！澳洲法院裁定蘋果、Google壟斷　App內購30%抽成違法

千斤頂突脫落！　日本20歲男修車「遭汽車重壓」命危

不是日本！這國家「百歲人瑞」比例最高　台灣排名出爐

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

Epic大勝！澳洲法院裁定蘋果、Google壟斷　App內購30%抽成違法

千斤頂突脫落！　日本20歲男修車「遭汽車重壓」命危

不是日本！這國家「百歲人瑞」比例最高　台灣排名出爐

民宿退房被要求「整理床鋪、垃圾分類」　韓網反應超兩極

白宮態度髮夾彎！金融時報：川普立場轉向普丁　基輔遭「背後捅刀」

習近平整肅解放軍「並非失勢」　美學者揭他最大擔憂

陸客遊日本「京都街頭遭砍」！兇手落網　竟也是中國人

澤倫斯基與川普談判最大難題！　專家：「收復失土」幻想破滅

女1萬多元賣掉家中舊沙發　事後發現「自己不識貨」錯失60萬元

男男約砲血案！網友揪他按摩激戰　一翻身慘遭「菜刀挖眼球」

Epic大勝！澳洲法院裁定蘋果、Google壟斷　App內購30%抽成違法

大谷翔平當指標！甲子園重大改革　吉見一起認為二日流有存在空間

玲玲颱風最快今晚生成　關島熱帶系統周末影響台灣

音樂芳療結合！嘉義民宿「覓光心旅」提供長照者喘息空間

強逼姊向大甲媽下跪懺悔！弟討300萬遺產　出手狂揍嚇壞眾香客

懷孕浪貓突然出現在門口　女餵養發現生出「一窩驚喜包幼貓」

女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！　江祖平收求助私訊心疼：該怎麼辦

海巡第二岸巡隊新任隊長布達　副分署長親臨勗勉

變態夫要求配合換妻…噁稱「可以戴面具」！　新竹女崩潰提告獲賠

新北男深夜幫女友人整理花盆　10樓墜落慘死中庭！巨響驚醒住戶

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

國際熱門新聞

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

一通電話賠上積蓄　男憐憫之心換妻子離家

白宮會談前夕　川普要澤倫斯基「接受2條件」

快訊／川普突發神秘貼文！　大票網友瘋猜

《超人》大反派薩德將軍　英國男星泰倫斯史丹普逝世

普丁同意美歐給烏「類北約」保護傘

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

逃出詐騙園區　他吃蚯蚓活下來

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

川普再出招！鋼鐵鋁關稅加徵50%擴大實施

輝達親兒子！　九成持股押注CoreWeave

歐領袖陪澤訪美　美俄峰會後他們緊張了

更多熱門

相關新聞

即／高雄19歲女與父吵架跑到岸邊　警消安撫勸回

即／高雄19歲女與父吵架跑到岸邊　警消安撫勸回

今天上午10點30分，鼓山分局接獲通報，一名19歲的陳姓女子在哨船街靠海的圍欄處情緒不穩，需要協助。警、消、海巡人員立即趕到現場。據了解，陳女先前因故與父親發生爭吵，情緒激動之下，負氣跑到離家不遠的哨船街透氣。她的父親擔心女兒的安危，立刻報警尋求協助。

女車停潮州火車站　下車回頭驚見陌生男闖後座

女車停潮州火車站　下車回頭驚見陌生男闖後座

即／高雄某大樓女子墜樓　倒臥大門口死亡

即／高雄某大樓女子墜樓　倒臥大門口死亡

即／夜店女公關割喉慘死！警方北市圍捕中

即／夜店女公關割喉慘死！警方北市圍捕中

信義威秀停車場驚傳割喉案　女無生跡

信義威秀停車場驚傳割喉案　女無生跡

關鍵字：

女子沙發FacebookMarketplace精品Jules Schreiner

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

新颱風最快今生成　預估路徑曝

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

夏克立爆「睡女粉射後不理」

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面