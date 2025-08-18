女1萬多元賣掉家中舊沙發　事後發現「自己不識貨」錯失60萬元

▲女子賣掉沙發後，才發現沙發驚人價格。（圖／翻攝自TikTok／ohsnapitzjulie）

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾州一名女子網路上分享，她在Facebook Marketplace上成功以500美元（約台幣1.5萬元）賣掉一張舊沙發，本來還覺得自己賺到，直到她意外看到沙發新主人的貼文，才發現自己不識貨，竟然把市價高達2萬美元（約台幣60萬元）的精品沙發便宜賣掉。

女子朱爾斯(Jules Schreiner)在TikTok上分享的一則貼文爆紅，她在影片中表示，她在Facebook Marketplace張貼廣告，廣告曝光後沒多久，立刻就被一名買家以500美元的售價買走，她原本還以為自己賺到，後來發現這張沙發可能是美國家具大師弗拉基米爾·卡根(Vladimir Kagan)的作品。

朱爾斯表示，她好奇上網查詢沙發價格，雖然沒有找到完全一樣的款式，但發現類似款式的沙發市價竟然高達2萬美元，讓她十分傻眼，「我還以為是我占了別人便宜，果然世界上沒有這麼好的事」。

影片曝光後獲得破億點閱，許多網友好奇詢問朱爾斯為什麼不知道沙發價錢，她回應沙發是一個朋友送給她的，也有網友安慰她，「你用一張發黃的舊沙發成功換到500美元，真的是賺到了」、「想想那個當初把2萬美元沙發免費送給你的朋友心情吧」。