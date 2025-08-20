白宮開通TikTok帳號！首支27秒影片曝光　川普：我是各位的聲音

▲美國白宮開通TikTok官方帳號。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮19日正式開通TikTok官方帳號@whitehouse，第一篇文就寫下「美國，我們回來了」，同時發布27秒影片，播出總統川普宣告「我是各位的聲音」，短短一小時吸引約4500名追蹤者。

衛報、路透等報導，TikTok擁有1.7億美國用戶，如今白宮這項決定引人關注，美國聯邦法原本要求字節跳動必須在今年1月19日前出售TikTok美國業務，否則必須停止在美國營運，不過川普上任後展延期限，如今最新截止日訂在9月17日。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）指出，「川普政府致力於透過盡可能多的受眾和平台，宣傳川普總統為美國人民帶來的歷史性成就。」

事實上，川普對TikTok態度的轉變相當戲劇性，因為禁用TikTok的想法就是他在2020年首度提出，認定這款中國字節跳動擁有的應用程式威脅國安，但去年競選期間加入平台後立場大轉彎，認為TikTok協助他在2024年11月總統大選擊敗民主黨對手賀錦麗，贏得年輕選民支持。

川普去年為了競選拉票開通的TikTok帳號擁有超過1500萬名粉絲，最近一次的發文停留在2024年11月5日大選當天。川普在X平台擁有1.085億追蹤者，自家的「真實社群」則有1060萬人關注。