性愛裸照外流瘋傳「竟是老公PO的」　義警破獲3.2萬人臉書社團

▲義大利當局破獲一個私密影像外流臉書社團。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

義大利警方破獲一個臉書社團，大量流傳未經當事人同意拍攝或分享的女性私密影像，受害者包括當事人的妻子、女友、床伴，甚至陌生女性，而成員竟然超過3.2萬人。

CNN等外媒報導，該社團名為「我的妻子」（Mia Moglie）加上3個愛心表情符號，創立於2019年，內部流傳著有數十萬張非法拍攝的女性私密影音，包括裸照、性愛畫面、女性原本只與伴侶分享卻遭擅自上傳的私密照片，其中一些最令人不安的內容，則是男性以金錢交易妻子裸照。

一名受害女子接受《晚郵報》（Corriere della Sera）採訪時說，「我感覺支離破碎。我從我姊姊那裡得知，一些照片已經在Telegram流傳了。我很害怕這會影響到我的孩子。」

女性主義運動家卡普亞（Carolina Capria）帶頭向Meta及警方提交超過2000份投訴之後，當局終於發起刑事調查。Meta也於8月20日強制關閉該社團，原因是違反關於「成人性剝削」的平台政策。

義大利郵政通訊警察副局長斯特拉帕托（Barbara Strappato）表示，本案犯罪行為包括誹謗、未經同意散布私密影像等，「我從未在任何社群媒體群組中，看過如此令人不安的言論」，所有留言內容都將被歸檔至警方資訊系統中。

斯特拉帕托透露，該社團關閉之前，管理員竟發文邀請成員「轉移陣地」，加入另一個更私密的群組。她指出，即使臉書立刻關閉社團，流出影像仍可能在網路上其他地方流傳。

根據義大利法律，未經同意散播私密影像，將面臨最高6年的有期徒刑。