胸口近距離中彈滿地血　20歲男靠「爸爸送的項鍊」奇蹟救命

美國佛州一名20歲男子拜訪朋友公寓時胸口突然中彈，緊急送醫後醫生認為，應該是他胸口戴的十字架項鍊幫助擋住子彈，避免身體器官受到損害，救了他一命。

居住在佛州奧卡拉(Ocala)的20歲男子佩里(Aidan Perry)，今年6月7日去拜訪朋友時，在對方公寓中遭人近距離開槍，不小心走火的子彈射中胸部，這原本很有可能帶走他的生命，然而他卻逃過一劫。

佩里表示，「我當時低頭一看，地上都是血，老實說，我以為我要死了」。他被緊急送到當地醫院進行手術，成功從槍擊事件中倖存下來，醫生認為，要歸功於佩里身上的項鍊。

醫生表示，佩里戴在脖子上的十字架項鍊，剛好擋住子彈，金屬材質幫助減緩了子彈衝擊力，導致子彈只射進了他的脂肪組織，「如果子彈進入胸壁與胸膜，可能會損傷肺部與心臟，後果不堪設想」。

身為虔誠信徒的佩里認為，是他的宗教信仰幫助了他，發生這件事後，讓他覺得要更堅定自己的信仰，十字架項鍊是父親送給他的聖誕節禮物。目前涉嫌開槍射傷佩里的男子，已經被警方逮捕。