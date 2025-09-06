美國最大掃蕩移民行動！現代汽車工廠「475人遭逮」　多數是韓國人

▲現代集團位於美國喬治亞州埃拉貝爾的電動汽車與電池工廠，遭到美國當局突襲搜查非法移民。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國喬治亞州東南部埃拉貝爾（Ellabell）的現代汽車超大型工廠，近日遭到美國聯邦官員大規模突襲，逮捕475名涉嫌非法居留與工作的人員，多數為韓籍人士。此次行動是川普政府現任期間最大規模的移民掃蕩，導致電動車及電池工廠建設暫停，並引發南韓與美國官方高度關注。

根據美媒《CNN》，美國國土安全調查局（HSI）負責人施蘭克（Steven Schrank）表示，被捕人員中有人非法入境、有人持免簽證但被禁止工作、也有人簽證過期。部分工人可能為承包商或分包商，仍在調查他們到底為哪些公司工作。喬治亞州南區美國檢察官辦公室指出，有些逃跑者甚至跳入廠區污水池，特工使用小艇將他們救出。

現代汽車發言人邁克爾•斯圖爾特（Michael Stewart）表示，被捕者中並無現代汽車公司直接僱員，強調公司重視員工與合作夥伴安全，會遵守所有法律法規。

現代集團電動車廠「Hyundai Metaplant」占地2900英畝，包含現代電動車製造廠以及與LG合資的電池工廠。突襲行動已迫使電池工廠建設暫停，而LG尚未提供被捕工人身份及雇傭類型的進一步說明。

施蘭克指出，此次突襲並非簡單的抓捕行動，而是歷時數個月的刑事調查，包含蒐集證據、面談、取得文件，並依法向法院申請搜查令。搜索行動中，戴面具、持武器的特工要求工人排隊，審查社會安全號碼、出生日期等身份資料，經審核無問題者才會獲得「可離開」紙條。

現場工人形容當時狀況宛如「戰區」，有人躲進空調管道以躲避抓捕。儘管喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）對超大型工廠帶動地方經濟表示肯定，但他也重申州政府將依法配合ICE執法。

南韓外交部則透過電視聲明表達關切，強調保障在美韓裔公民權益與企業投資活動不受不當侵犯。

喬治亞州移民律師庫克（Charles Kuck）指出，他的兩名客戶透過免簽證入境美國，從事合法活動卻仍被拘留，計畫近期返回南韓。東南喬治亞韓裔協會會長詹姆斯•林（James Rim）表示，工人多為技術工人或熟練建築工，希望他們在執法過程中受到合法對待並獲得尊重。

