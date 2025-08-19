糗！美40歲男貪玩「頭腳交疊」卡小學溜滑梯　消防只能整條鋸斷

▲消防人員鋸斷溜滑梯後，將男子拉出管道。（圖／Town of Vernon Fire Department，下同）



記者王佩翊／編譯

美國康乃狄克州佛農鎮一名40歲男子，16日下午被困在小學遊樂場的兒童溜滑梯裡，消防隊員花費整整半小時，將溜滑梯鋸斷，才成功將他救出。消防人員指出，該名男子疑似是在玩溜滑梯時，試圖把自己蜷起來往下滑，結果反而因頭腳交疊，整個人動彈不得，卡在管道內。

根據《紐約郵報》報導，當地消防局表示，這名40歲男子大約是16日在下午4點半被卡在當地一間小學的遊樂場內的旋轉溜滑梯。當時他的身體頭腳交疊，卡在溜滑梯的中段。

消防局指出，由於當天氣溫炎熱，烈日直曬導致溜滑梯內的溫度飆升，而這名男子在等待救援時，因此一度感到頭暈不適。

救護人員趕到現場後，立刻替他供氧，並設置通風設備，協助降低管內溫度。當時男子「極度不舒服」，甚至被形容像是困在「熱氣罩」裡。

消防車隨後抵達，隊員先用雲梯車固定滑梯上端，再用電動工具切開厚重的塑膠管。經過約30分鐘的努力，終於把受困男子救出。不過代價就是整座溜滑梯因此被鋸斷，而距離新學期開學只剩2周。

從現場的照片可以看到，男子被困時呈現蜷縮姿勢，消防員則從切開的管道裡拉著他穿著襪子的腳，將他救出。雖然醫護人員建議他送醫接受進一步檢查，但他最後選擇自行離開。

佛農消防局事後也在臉書發文，形容這次行動相當「特殊」，但隊員在現場展現的專業無可挑剔。