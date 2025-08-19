美國學者警示：台灣對美不信任日增！　中方擬趁機說服統一

▲華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）。（圖／達志影像／newscom）



記者陶本和／台北報導

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）19日刊出GMF印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）及實習生藍立雅共同發表，題為「台灣對美國的不信任日增」的文章。該文引述多項民調，顯示台灣民眾對美的不信任增加，信心下降，不排除中方會趁機說服台灣民眾依照北京的條件統一。

文章中指出，台灣的民眾對美國的好感度正在下滑，2022年時，拜登政府在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，選擇不派兵協助，一度引發外界懷疑美國的可靠性。同時，台灣民眾也憂心台積電擴大在美設廠投資，將削弱台灣的戰略重要性，甚至可能增加中國攻台風險。

在文中，葛萊儀以各項民調來舉證，認為台灣民眾對美國的負面情緒和不信任感日益增加。他指出，民眾對美國在台海衝突中提供支持的信心也下降。

根據相關的民調，包括華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）分析2月至4月在台灣進行的民調，發現40.5%的受訪者表示對美國持負面看法。同時，認為美國是不可信賴盟友的受訪者比例上升13.9個百分點。

台灣中研院歐美所今年3月的「美國肖像」（American Portrait）民調也顯示，59.6%的受訪者認為美國不值得信任，比前一年增加近10個百分點。在文中，呈現這兩份民調，都有超過40%的受訪者表示，他們認為如果台海爆發戰爭，美國不太可能或絕對不會介入。

葛來儀及藍立雅表示，川普對台徵收對等關稅可能是美國形象受損的主要原因。在台灣民意基金會4月中旬公布的民調顯示，81.9%的受訪者認為這些關稅不合理，高達86.4%認為這些關稅將對台灣經濟造成嚴重或中等程度的影響。

文章中提醒美方，如果台灣民意轉變持續甚至惡化，可能會損害美國利益。他們認為，這為中國提供推進長期戰略的機會，說服台灣民眾，依北京的條件來統一。

該文表示，這種沮喪情緒也可能促使中國，採取更具風險的行動來強行統一，好比挑戰台灣對附近海域的管轄權、實施封鎖或奪取離島等。

葛來儀及藍立雅則建議美方，美中談判不應導致危及台灣安全或繁榮的結果，也要明確表示台灣對美國至關重要，例如透過總統發表高調演說，爭取美國民眾支持在台灣遭受攻擊時保衛台灣。

此外，他們也建議，批准並確保及時交付不對稱武器，並為台灣總統過境提供便利，這將緩解台灣民眾對中共外交孤立行動的憂慮。