川普持股曝光！手握「輝達、蘋果」等公司股票　美媒質疑介入產業

▲川普與黃仁勳4月在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普在推動科技政策時，持有輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）等科技公司股票，引發外界關注其財務利益與政策決策是否有交集。最新財務揭露，川普持股總額達百萬美元，政策動向與個人投資可能產生利益關聯，但白宮強調並無利益衝突。

根據美媒《華盛頓郵報》，川普向美國聯邦政府道德辦公室提交的投資文件顯示，截至去年底，他持有輝達股票介於61萬5000至130萬美元、蘋果股票則介於65萬至135萬美元。近期，川普允許輝達恢復對中國銷售人工智慧（AI）晶片，條件是美國政府可抽取15％營收分成；超微（AMD）亦受惠於類似協議。批評者指出，這類協議前所未有，可能存在憲法疑慮。

此外，川普在白宮會議上強調，蘋果因承諾在美國投資而獲豁免100％半導體關稅，會中蘋果執行長庫克（Tim Cook）還贈送川普24K金底座的紀念匾。川普目前的資產由子女管理的信託持有，但非真正的盲目信託，因此他仍可能知悉投資細節。白宮發言人安娜•凱利（Anna Kelly）強調，「不存在利益衝突」。

財務文件顯示，川普持股涉及數百家公司，但僅少數公司的持股超過60萬美元，包括輝達、蘋果、微軟（Microsoft）、黑石（Blackstone）及其自有公司，如川普媒體與科技集團。雖然個股價值相較房地產與加密貨幣不算大，但政策決策仍可能影響科技公司獲利。川普也曾表示，股市因其政策有漲有跌，包括今年4月宣布全面關稅後引發的市場下跌。

▲蘋果執行長庫克前往白宮宣布蘋果的對美投資計畫。（圖／達志影像／美聯社）

輝達因政策轉向預計可獲數十億美元收益，該公司曾指出，若非中國出口禁令，僅第一季H20晶片銷售額就可達71億美元。7月15日商務部宣布恢復對華銷售當天，輝達股價首次突破170美元，市值超過4兆美元。

白宮發言人德賽（Kush Desai）強調，對中國的銷售並不會損害美國國家與經濟安全，反而鞏固美國科技在全球的主導地位。蘋果股價在庫克訪問白宮後上漲13％，創2020年7月以來最佳表現。

川普集團回應，所有投資皆由外部金融機構獨立管理，川普及家人無法過問或影響持股操作。輝達表示，川普與該公司的討論完全聚焦在「對美國最有利政策」，蘋果則未回應置評請求。

分析指出，川普股票組合偏重大型科技公司，包括輝達、微軟、蘋果、博通（Broadcom）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）與Meta等，意味政策若提升科技公司獲利，川普可能因此獲益。近兩年，川普對輝達投資明顯增加，2023年僅持股約3萬美元，2024年中期申報則為55萬至110萬美元。

川普近期多次稱讚輝達執行長黃仁勳「了不起」，但他坦言直到第二任期才熟悉該公司，並透露，「我當時問，『輝達到底是什麼鬼？我以前從沒聽過。』」