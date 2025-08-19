　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普持股曝光！手握「輝達、蘋果」等公司股票　美媒質疑介入產業

▲▼川普與黃仁勳4月在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）

▲川普與黃仁勳4月在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普在推動科技政策時，持有輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）等科技公司股票，引發外界關注其財務利益與政策決策是否有交集。最新財務揭露，川普持股總額達百萬美元，政策動向與個人投資可能產生利益關聯，但白宮強調並無利益衝突。

根據美媒《華盛頓郵報》，川普向美國聯邦政府道德辦公室提交的投資文件顯示，截至去年底，他持有輝達股票介於61萬5000至130萬美元、蘋果股票則介於65萬至135萬美元。近期，川普允許輝達恢復對中國銷售人工智慧（AI）晶片，條件是美國政府可抽取15％營收分成；超微（AMD）亦受惠於類似協議。批評者指出，這類協議前所未有，可能存在憲法疑慮。

此外，川普在白宮會議上強調，蘋果因承諾在美國投資而獲豁免100％半導體關稅，會中蘋果執行長庫克（Tim Cook）還贈送川普24K金底座的紀念匾。川普目前的資產由子女管理的信託持有，但非真正的盲目信託，因此他仍可能知悉投資細節。白宮發言人安娜•凱利（Anna Kelly）強調，「不存在利益衝突」。

財務文件顯示，川普持股涉及數百家公司，但僅少數公司的持股超過60萬美元，包括輝達、蘋果、微軟（Microsoft）、黑石（Blackstone）及其自有公司，如川普媒體與科技集團。雖然個股價值相較房地產與加密貨幣不算大，但政策決策仍可能影響科技公司獲利。川普也曾表示，股市因其政策有漲有跌，包括今年4月宣布全面關稅後引發的市場下跌。

▲▼蘋果執行長庫克6日下午前往白宮宣布蘋果的對美投資計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果執行長庫克前往白宮宣布蘋果的對美投資計畫。（圖／達志影像／美聯社）

輝達因政策轉向預計可獲數十億美元收益，該公司曾指出，若非中國出口禁令，僅第一季H20晶片銷售額就可達71億美元。7月15日商務部宣布恢復對華銷售當天，輝達股價首次突破170美元，市值超過4兆美元。

白宮發言人德賽（Kush Desai）強調，對中國的銷售並不會損害美國國家與經濟安全，反而鞏固美國科技在全球的主導地位。蘋果股價在庫克訪問白宮後上漲13％，創2020年7月以來最佳表現。

川普集團回應，所有投資皆由外部金融機構獨立管理，川普及家人無法過問或影響持股操作。輝達表示，川普與該公司的討論完全聚焦在「對美國最有利政策」，蘋果則未回應置評請求。

分析指出，川普股票組合偏重大型科技公司，包括輝達、微軟、蘋果、博通（Broadcom）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）與Meta等，意味政策若提升科技公司獲利，川普可能因此獲益。近兩年，川普對輝達投資明顯增加，2023年僅持股約3萬美元，2024年中期申報則為55萬至110萬美元。

川普近期多次稱讚輝達執行長黃仁勳「了不起」，但他坦言直到第二任期才熟悉該公司，並透露，「我當時問，『輝達到底是什麼鬼？我以前從沒聽過。』」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電
快訊／南韓鐵路重大事故！7人遭撞　2人當場死亡
邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大
颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50
變性正妹來台賣淫！IG正面照曝　擁1.7萬粉
關稅海嘯來了！自行車大廠宣布「營運到年底」
柯文哲要「闖3關」拚交保！　法界：10月是關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

19歲議員不會開車+母胎單身「當選議會領袖」！遭酸：我兒都比他強

南韓鐵路重大交通事故！７人檢修軌道「遭列車衝撞」　2人當場死亡

王室醜聞！挪威王儲繼子被控32罪「包括性侵」　最高恐判10年

道頓堀大火燒死2消防員！爆「消防安檢6項未通過」　受困原因曝

澤倫斯基：烏克蘭安全保障有望10天內敲定　鬆口戰後願舉行選舉

川普持股曝光！手握「輝達、蘋果」等公司股票　美媒質疑介入產業

胸口近距離中彈滿地血　20歲男靠「爸爸送的項鍊」奇蹟救命

「疑美論」在台蔓延！　美智庫示警：中國恐趁機推動統一

美韓軍演觸怒平壤！金正恩登艦嗆「強化發展核武」：無法容忍挑釁

戒掉1類食物「減肥成果翻倍」　美專家曝：飽足感是關鍵

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

19歲議員不會開車+母胎單身「當選議會領袖」！遭酸：我兒都比他強

南韓鐵路重大交通事故！７人檢修軌道「遭列車衝撞」　2人當場死亡

王室醜聞！挪威王儲繼子被控32罪「包括性侵」　最高恐判10年

道頓堀大火燒死2消防員！爆「消防安檢6項未通過」　受困原因曝

澤倫斯基：烏克蘭安全保障有望10天內敲定　鬆口戰後願舉行選舉

川普持股曝光！手握「輝達、蘋果」等公司股票　美媒質疑介入產業

胸口近距離中彈滿地血　20歲男靠「爸爸送的項鍊」奇蹟救命

「疑美論」在台蔓延！　美智庫示警：中國恐趁機推動統一

美韓軍演觸怒平壤！金正恩登艦嗆「強化發展核武」：無法容忍挑釁

戒掉1類食物「減肥成果翻倍」　美專家曝：飽足感是關鍵

19歲議員不會開車+母胎單身「當選議會領袖」！遭酸：我兒都比他強

izna主唱「休養6個月」突宣布退團！　將以6人體制活動

被爆貼臉富商！仙塔律師發聲明：對傳播者、造謠者提起訴訟

羨慕死！台中再宣布公車駕駛加薪4000元起　3年已調薪8千

道奇錯失點亮魔術數字良機　羅伯斯嘆：本該贏下

女高中生超商專心滑手機　色男彎腰手伸裙下偷拍

台灣米其林摘星名單今揭曉！頤宮挑戰8連霸　台南力拚「破蛋」　

台大醫院研究發現B肝新指標　2類患者「肝功能正常」仍應評估治療

快訊／台股收盤大跌129.02點　台積電漲5元至1185

生日質詢一樣火大　壽星黃國昌為地方補助款嗆卓揆「膽大妄為啊！」

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

國際熱門新聞

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

女1萬多賣掉舊沙發　事後發現錯失60萬

烏克蘭承諾付3兆元保護費！　買美國武器換安全保障

2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

大谷翔平人設翻車？　少棒女將爆他「「斜眼看人」」

快訊／軟銀宣布砸600億投資英特爾　盤後漲逾5%

日公司只錄取「40歲以上、零經驗」　原因曝光

2日男菲律賓街頭遭槍殺！兇嫌竟是導遊

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

快訊／普丁回覆川普：願意會見澤倫斯基

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

快訊／川普：著手安排與普丁、澤倫斯基三方會議

颶風艾琳掀6公尺巨浪！美發布裂流警告

即／會面澤倫斯基　川普不排除派軍

更多熱門

相關新聞

習近平允諾川普任內不攻台　外交部：台灣安全必須靠自己努力

習近平允諾川普任內不攻台　外交部：台灣安全必須靠自己努力

美國總統川普（Donald Trump）上周五與俄國總統普丁（Vladimir Putin）會面，會後川普接受美媒訪問時提到，中國領導人習近平向他說，只要川普還是總統，就絕不會入侵台灣，習近平還自稱很有耐心，中國也很有耐心。對此，外交部發言人蕭光偉今（19日）表示，台灣的安全是必須靠自己努力得來的，所以台灣也一直持續致力提升自我防衛的能力與韌性。

胸口近距離中彈　男靠爸爸送的項鍊救命

胸口近距離中彈　男靠爸爸送的項鍊救命

疑美論在台蔓延　中國恐趁機推動統一

疑美論在台蔓延　中國恐趁機推動統一

美國學者警示：台灣對美不信任日增！　中方擬趁機說服統一

美國學者警示：台灣對美不信任日增！　中方擬趁機說服統一

印美摩擦、中印回暖　陸學者：莫迪轉佈局多元外交

印美摩擦、中印回暖　陸學者：莫迪轉佈局多元外交

關鍵字：

北美要聞川普黃仁勳庫克輝達蘋果Apple持股美國

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面