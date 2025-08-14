女郵差偷拆郵件「3年盜刷133張信用卡」　狂PO炫富照下場慘了

▲女子竊取郵件盜刷信用卡，還高調炫富。（圖／翻攝自U.S. Attorney's Office for the Central District of California）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯一名郵政人員坦承，長達3年的期間從郵件包裹中偷竊信用卡、支票、銀行卡等物，用這些錢來購買奢侈物品、出國度假，由於她在網路上高調拍照炫耀，引發當局注意被捕。

來自加州卡森市(Carson)的31歲女子瑪莉(Mary Ann Magdamit)，曾在加州托倫斯市(Torrance)美國郵政局工作，然而她卻利用職務之便監守自盜，2022年至2025年7月間，從民眾郵件包裹中竊取大量支票、信用卡、銀行卡等財物。

調查發現，瑪莉竊取民眾信用卡等物件後，會自己開啟帳戶以盜取錢財，或把多的卡片賣給同夥，購買勞力士等高價奢侈品與多次出國旅遊，還將自己與大筆現金的照片分享在網路上，行徑十分高調。

警方去年12月突襲瑪莉的住所調查，搜出133張被盜信用卡、銀行卡，16張美國財政部支票。雖然住所已遭到搜索，近來又被抓到盜刷信用卡以購買高價物品，才終於被聯邦探員逮捕。

瑪莉7月1日被捕後，一直被拘留中，目前她已經認罪，將面臨最高30年刑期，案件將於10月27日開庭審理。