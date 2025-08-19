酒駕累犯醉開賓士闖紅燈...撞女騎士拖550m奪命　竟落跑拒酒測

▲桃園市陳姓女子去年4月酒後開車上路，闖紅燈撞上女騎士卡右前輪拖行，救護人員在車底將受傷女騎士拖出送醫。（資料照／中壢警方提供）

因酒駕導致駕照遭吊扣陳姓女子，去年4月與友人聚會飲酒後至凌晨仍駕駛賓士轎車上路，行經元化路、中豐路口處時闖紅燈撞上女騎士，未停車查看仍企圖逃逸，女騎士卡在右前輪前被拖行550公尺，陳女後來棄車逃逸，被中壢警方查獲到案後卻拒絕酒測，警方向檢察官聲請鑑定許可將陳女強制送醫檢測，酒測值高達每公升1.025毫克，被撞傷女騎士急救2天後仍傷重不治；桃園地檢署偵結依不能安全駕駛、肇事逃逸等罪嫌移請桃園地院國民法庭審理。

檢警調查，29歲陳姓女子於2017年間前因不能安全駕駛動力交通工具之公共危險案件，經桃園地院判決處有期徒刑2月，併科罰金2萬元確定，駕照則被吊扣；陳女於判刑確定後仍不知悔改，去年4月25日晚間6時至晚間11時許，與友人在中壢夜市旁酒吧、平鎮地區熱炒店內飲用啤酒、威士忌等酒類，明知自己並無駕照，仍於翌日凌晨1時許酒後駕駛賓士轎車上路，沿中壢區元化路2段往民權路方向行駛，凌晨1時6分許行經中壢區元化路2段與中豐路口處時，未能注意號誌狀況闖越紅燈右轉至中豐路，撞上路口處停等紅燈的陳姓女騎士。

陳女肇事後未下車察看，仍企圖肇事逃逸，未對傷者施以必要之救護或向警察機關報案，仍駕駛賓士轎車逃逸，陳姓女騎士卡在轎車右前輪被拖行約550公尺進入中壢區興隆街，因車輛無法動彈才停車，陳女察覺後棄車逃逸；中壢警方據報循線在附近查緝醉醺醺陳女到案，消防局119救護人員到場後將卡在賓士車底陳姓女騎士拖出送往林口長庚醫院急救，但仍於4月28日下午5時20分，因頭部鈍挫傷併顱內出血、肋骨骨折及氣血胸致缺氧性腦病變及中樞神經衰竭宣告不治；肇事陳姓女子於同日凌晨2時許被警方查獲到案時拒絕酒測，經警方向桃園地檢署檢察官聲請鑑定許可，持檢察官核發之鑑定許可書，將陳女帶往聯新醫院抽血檢驗，其血液中酒精濃度驗得高達每公升1.025毫克，幾成泥醉狀態。

桃園檢方複訊時，檢方根據警方提供現場照片、醫院診斷證明、酒測證明等佐證，被告陳女觸犯刑法之不能安全駕駛動力交通工具之罪嫌，經有罪判決確定，於10年內再犯同條罪嫌屬於累犯，另涉及肇事致人於死而逃逸等罪嫌，檢方依國民法官法提起公訴，移請桃園地院國民法庭審理。

中壢警方呼籲，酒駕害人害己，切勿心存僥倖；若不幸發生事故，應立即停車報案並救助，切莫肇事逃逸。

