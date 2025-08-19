　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕累犯醉開賓士闖紅燈...撞女騎士拖550m奪命　竟落跑拒酒測

▲桃園市陳姓女子去年4月酒後開車上路，闖紅燈撞上女騎士卡右前輪前被拖行，救護人員在車底將受傷女騎士拖出送醫。（資料照／中壢警方提供）

▲桃園市陳姓女子去年4月酒後開車上路，闖紅燈撞上女騎士卡右前輪拖行，救護人員在車底將受傷女騎士拖出送醫。（資料照／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

因酒駕導致駕照遭吊扣陳姓女子，去年4月與友人聚會飲酒後至凌晨仍駕駛賓士轎車上路，行經元化路、中豐路口處時闖紅燈撞上女騎士，未停車查看仍企圖逃逸，女騎士卡在右前輪前被拖行550公尺，陳女後來棄車逃逸，被中壢警方查獲到案後卻拒絕酒測，警方向檢察官聲請鑑定許可將陳女強制送醫檢測，酒測值高達每公升1.025毫克，被撞傷女騎士急救2天後仍傷重不治；桃園地檢署偵結依不能安全駕駛、肇事逃逸等罪嫌移請桃園地院國民法庭審理。

檢警調查，29歲陳姓女子於2017年間前因不能安全駕駛動力交通工具之公共危險案件，經桃園地院判決處有期徒刑2月，併科罰金2萬元確定，駕照則被吊扣；陳女於判刑確定後仍不知悔改，去年4月25日晚間6時至晚間11時許，與友人在中壢夜市旁酒吧、平鎮地區熱炒店內飲用啤酒、威士忌等酒類，明知自己並無駕照，仍於翌日凌晨1時許酒後駕駛賓士轎車上路，沿中壢區元化路2段往民權路方向行駛，凌晨1時6分許行經中壢區元化路2段與中豐路口處時，未能注意號誌狀況闖越紅燈右轉至中豐路，撞上路口處停等紅燈的陳姓女騎士。

▲桃園市陳姓女子去年4月酒後開車上路，闖紅燈撞上女騎士卡右前輪前被拖行，警方查出賓士轎車車底有明顯磨擦痕跡等證據。（資料照／中壢警方提供）

▲桃園市陳姓女子去年4月酒後開車上路，闖紅燈撞上女騎士卡右前輪拖行，警方查出賓士轎車車底有明顯磨擦痕跡等證據。（資料照／中壢警方提供）

陳女肇事後未下車察看，仍企圖肇事逃逸，未對傷者施以必要之救護或向警察機關報案，仍駕駛賓士轎車逃逸，陳姓女騎士卡在轎車右前輪被拖行約550公尺進入中壢區興隆街，因車輛無法動彈才停車，陳女察覺後棄車逃逸；中壢警方據報循線在附近查緝醉醺醺陳女到案，消防局119救護人員到場後將卡在賓士車底陳姓女騎士拖出送往林口長庚醫院急救，但仍於4月28日下午5時20分，因頭部鈍挫傷併顱內出血、肋骨骨折及氣血胸致缺氧性腦病變及中樞神經衰竭宣告不治；肇事陳姓女子於同日凌晨2時許被警方查獲到案時拒絕酒測，經警方向桃園地檢署檢察官聲請鑑定許可，持檢察官核發之鑑定許可書，將陳女帶往聯新醫院抽血檢驗，其血液中酒精濃度驗得高達每公升1.025毫克，幾成泥醉狀態。

桃園檢方複訊時，檢方根據警方提供現場照片、醫院診斷證明、酒測證明等佐證，被告陳女觸犯刑法之不能安全駕駛動力交通工具之罪嫌，經有罪判決確定，於10年內再犯同條罪嫌屬於累犯，另涉及肇事致人於死而逃逸等罪嫌，檢方依國民法官法提起公訴，移請桃園地院國民法庭審理。

中壢警方呼籲，酒駕害人害己，切勿心存僥倖；若不幸發生事故，應立即停車報案並救助，切莫肇事逃逸。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

 【更多新聞】

快訊／桃園大園嚴重車禍！76歲婦困拖板車底　救出已明顯死亡

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」警方要法辦了

男教召No Show！父「簡訊提醒」也沒用　辯工作太忙這下慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2日本觀光客遭槍殺！慘死馬尼拉鬧區　兇嫌竟是導遊
才宣布周休三日跌停！　大廠駁「不是有薪放假」
忠孝橋26歲騎士慘死　母心碎：要去台北市上班
823核三公投、7藍委罷免案　中選會公布門檻
被蔣萬安點名組閣！　童子賢回應了
快訊／表態願意選新北市長　李四川：要我承擔不會排斥
屈中恆遭當面批「劣跡藝人」！　面露尷尬活動中斷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南阿北誤上快速道路「他還重聽」超驚險　員警即時救援

鹿港農會理事選舉爆爭議！1個「紅印」害他落選　判決大逆轉

才判刑13年！前台南議長郭信良涉綠能弊案　4個月遭二度約談

莒光鄉男午後腹部劇痛！疑膽囊炎需急診　海巡快艇馳援

快訊／高雄蓮池潭發現女浮屍　確認為2天前離家失聯婦人

少年之家執行長侵占近千萬公款、性侵猥褻院生！遭求刑21年

安全床欄害嬰頭卡住慘死！廠商無罪確定　法官：當時無安全規範

領政府補助涉不當管教！弱勢童罰跪10分鐘　彰化縣社會處開罰

不爽被虧！紅衣男酒後剪刀刺友　警消救人他重回現場嗆聲

台中辦公大樓有狀況！男頂樓揮衣求救　正妹警急衝現場「破案」

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

台南阿北誤上快速道路「他還重聽」超驚險　員警即時救援

鹿港農會理事選舉爆爭議！1個「紅印」害他落選　判決大逆轉

才判刑13年！前台南議長郭信良涉綠能弊案　4個月遭二度約談

莒光鄉男午後腹部劇痛！疑膽囊炎需急診　海巡快艇馳援

快訊／高雄蓮池潭發現女浮屍　確認為2天前離家失聯婦人

少年之家執行長侵占近千萬公款、性侵猥褻院生！遭求刑21年

安全床欄害嬰頭卡住慘死！廠商無罪確定　法官：當時無安全規範

領政府補助涉不當管教！弱勢童罰跪10分鐘　彰化縣社會處開罰

不爽被虧！紅衣男酒後剪刀刺友　警消救人他重回現場嗆聲

台中辦公大樓有狀況！男頂樓揮衣求救　正妹警急衝現場「破案」

獨家／林千又南法婚禮狂撒千萬元　回應「沒辦法幫所有賓客付費」原因曝

社群平台、超商、及宅配　台灣詐騙產業鏈的隱形幫兇

託友照顧貓！要回像老30歲　飼主曝「被帶去配種」：有十幾隻母貓

美國學者警示：台灣對美不信任日增！　中方擬趁機說服統一

台南阿北誤上快速道路「他還重聽」超驚險　員警即時救援

趙露思「轉戰小紅書」破紀錄！ 砍3122萬粉絲微博：我跟你離婚呢？

鹿港農會理事選舉爆爭議！1個「紅印」害他落選　判決大逆轉

說流行／Lyst 2025 Q2榜單！一雙夾腳拖奪最熱門單品、Jennie五趾鞋也爆紅

李四川表態「願意承擔」　藍新北小雞力挺：新北市民之福

陸劇40集上限解除！陸廣電總局鬆綁：季播劇不用等1年　陸劇迷全嗨了

【泰格與雪兒】獅子座女友

社會熱門新聞

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

地政疏失放行假遺囑　1612萬全民幫忙賠

台中「S級正妹」借錢後封鎖　開庭驚見XL本尊

即／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　

天才工程師變詐團月入千萬　台灣史上規模最大

快訊／桃園大園嚴重車禍！76歲婦困拖板車底亡

知名溫泉飯店驚傳意外　7旬翁泡湯溺斃

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／詐領助理費遭判5年半！戴寧將發監台中女監

獨／樺晟要保住股票　要先繳2.39億元

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

更多熱門

相關新聞

詐團打死人頭戶　在逃共犯到案一審判11年半

詐團打死人頭戶　在逃共犯到案一審判11年半

桃園市陳姓男子於2022年間將金融帳戶以5萬元賣給詐騙集團，後因產生糾紛，詐團梁姓主嫌等人以美人計誘騙陳男商談退款事宜，卻乘機圍毆陳男傷重致死，其中涉案主嫌梁姓男子等3男1女已遭台灣高院判刑，同案唯一在逃劉姓共犯逃亡年餘後，去年10月間被警方查緝到案，桃檢偵結依傷害致死、非法剝奪他人自由等罪嫌起訴。桃園地院國民法庭昨（13）日審結，被告劉男依共同犯傷害致人於死罪，判處有期徒刑11年6月。

貪污納入國民法官審理　屏東院檢研討制度變革

貪污納入國民法官審理　屏東院檢研討制度變革

酒後對同居女友重擊＋延遲送醫致死　莽男下場曝

酒後對同居女友重擊＋延遲送醫致死　莽男下場曝

不爽手機被沒收　高職男畢業前夕水果刀弒母

不爽手機被沒收　高職男畢業前夕水果刀弒母

桃園男欲攻擊母親　反遭母、姨持凶器痛打喪命

桃園男欲攻擊母親　反遭母、姨持凶器痛打喪命

關鍵字：

無照賓士女酒駕肇事逃逸女騎士被拖行550公尺傷重不治國民法庭

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面