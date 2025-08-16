　
社會 社會焦點 保障人權

男教召No Show！父「簡訊提醒」也沒用　辯工作太忙這下慘了

▲桃園市袁姓男子2022年9月間接獲教育召集令，應於同年10月參加國防教育局召集，但卻無故逾期應召2天，桃園地院最近判決出爐。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市袁姓男子2022年9月間接獲教育召集令，應於同年10月參加國防教育局召集，但卻無故逾期應召2天，桃園地院最近判決出爐。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市袁姓男子為後備役男，2022年9月間接獲教育召集令，區公所提前送交召集令，在外地工作的袁男也接獲父親簡訊通知，卻沒有前往接受教召，桃園地院審理後，法官依妨害兵役罪判處有期徒刑3月，緩刑2年，應於判決確定後一年內，向公庫支付新台幣5萬元，全案還可上訴。

桃檢指出，36歲的袁姓男子為後備役男，應於2022年10月29日起接受教育召集令，在觀音國中參加教育召集，區公所於9月19日由郵差送達袁男戶籍地址，由袁男父親領取上開召集令，再由袁父以訊息通知袁男，未料，袁男卻因工作因素，竟意圖避免教育召集，無故未依規定前往，移送法辦後遭桃檢依妨害兵役罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告袁男坦承逾應召期限二日等犯行，法官審酌，被告身為後備軍人，明知受主管機關教育召集後，應於指定之時、地報到，竟無故逾應召期限2日而未參加教育召集，影響國家對教育召集訓練之順暢、國防安全及後備管理之有效性；然被告坦承犯行，考量被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，被告因短於思慮，誤蹈刑章，法官相信經此偵審程序及刑之宣告後，被告應能知所警惕而無再犯之虞，依刑法宣告緩刑2年以啟自新。

法官審結依意圖避免教育召集而應受召集無故逾應召期限2日罪，判處有期徒刑3月，緩刑2年，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，並應於判決確定後一年內，向公庫支付新台幣5萬元，本案還可上訴。

