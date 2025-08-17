印度逆子獸行！　房間上鎖二度性侵65歲母親

▲ 印度一名母親遭兒子二度性侵。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度德里發生一起離譜事件，一名39歲男子涉嫌兩度性侵65歲母親，聲稱是為「懲罰」母親過去的不當關係，已被警方逮捕。

NDTV報導，據當地警方表示，受害婦人在25歲小女兒陪同下，15日前往豪茲卡濟（Hauz Qazi）警察局報案，事發於一家人結束沙烏地阿拉伯朝聖之旅返國後不久。

調查指出，受害婦人與退休政府雇員丈夫、涉案兒子及小女兒同住在豪茲卡濟地區，另有一名已婚的大女兒住在附近。7月17日婦人與丈夫、小女兒前往沙國旅行期間，兒子不斷打電話要求父親立刻回國，甚至要求父親與母親離婚，指控母親在他童年時期曾有「不正當關係」。

一家人8月1日回到德里後，兒子立即將母親鎖在房間內，強迫她脫下罩袍並加以毆打，聲稱母親在他童年時期「寵壞了他」。受害者曾逃到大女兒家暫時躲避，但8月11日返家後持續遭受虐待。

當晚約9點半，男子以要私下談話為由，再度將母親鎖在房間內實施性侵，聲稱這是對她「過去戀情」的懲罰。接著在8月14日凌晨約3點半，男子再度性侵母親。婦人隔天向小女兒說出實情，最終在女兒勸說下決定報警求助。

警方已依《刑法》第64條性侵罪名立案調查，涉案男子目前被收押，案件正在進一步調查中。