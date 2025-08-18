嘉邑行善團創團團長遭控性侵2女　更審再判無罪理由曝

▲嘉邑行善團創團團長黃塗德，被控性侵女信徒及女美編，最高法院發還更審，台南高分院合併審理，18日以查無犯罪實證將原判決撤銷，改判無罪。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

嘉邑行善團創團團長黃塗德，被控性侵女信徒及女美編，雲林地院以1罪1罰判刑346年、合併執行30年，二審僅認定性侵11次，改判合併執行10年，黃男不服提再審，2023年台南高分院判決無罪後，最高法院先後發回更審，台南高分院合併審理，更一、更二審18日宣判，仍判黃無罪。

判決資料指出，被告黃塗德為某宗教團體之創辦人兼講師，告訴人A女為其信徒，告訴人B女受僱於被告黃塗德擔任美術編輯工作。黃男明知A女於2014年間為14歲以上未滿16歲之少女，仍基於強制性交之犯意，對告訴人A女佯稱身上有腫瘤需要治療，使告訴人A女心生恐懼而對其強制性交共11次（原起訴145次，經檢察官更正為51次，其中40次業經台南高分院判決無罪確定）。因認黃塗德涉犯成年人故意對少年犯強制性交罪嫌。

另黃塗德被控基於強制性交之犯意，對告訴人B女佯稱其可能因肝癌死亡需治療，使告訴人B女心生恐懼，在2012年中秋節當天、2012年中秋節過後2至3天、2014年6月間某日，對其強制性交3次（原起訴30次，其中27次業經台南高分院判決無罪確定）。因認被告黃塗德涉犯強制性交罪嫌。

二審審理時，A女指稱，被告黃塗德於起訴期間之週一至週五之下午5、6時許至晚間7、8時許，均以手機撥打其家用電話，邀約其外出並對其性侵害，檢察官並提出告訴人A女住處電話之通聯紀錄作為佐證，然核對通聯紀錄後，部分於撥打後並未接聽，部分時間並非週一至週五，其餘通話時間與告訴人A女所指訴接電話之時間不符。且告訴人A女及其父母均證稱，其等於週一至週五下午5、6時至晚間7、8時間，均會前往該宗教團體據點用餐、參與講道，被告於該段時間亦在場進行線上講道，則被告黃塗德於該段期間實無另外搭載告訴人A女外出性侵害之可能。另被告黃塗德提出其住處之監視錄影光碟、進行線上講道之錄影光碟，經法院送請鑑定及進行勘驗後，顯示被告黃塗德在告訴人A女所指訴之期間內，並不在告訴人A女所稱之性侵害地點，而是在他處進行線上講道，無從認定被告黃塗德有起訴指控對A女強制性交之行為。

另B女就其受性侵害之時間證述歷次反覆，經檢察官依告訴人B女最後一次證述之時間更正犯罪事實後，法院再查B女提出受性侵害當時之蒐證錄音，主張為2014年7月4日遭性侵害時之錄音，然勘驗結果顯示該錄音檔案建立時間為2012年4月4日，早於本件檢察官起訴之時間甚多，且過程中出現多位第三人聊天之聲音，無法佐證其說詞，而依被告黃塗德所提出之監視錄影紀錄及其他不在場證明，2014年7月4日他並不在案發地點。另B女指證受性侵害之時間、地點，經傳訊數名證人到庭證述，並比對當時網路街景圖之建築物外觀照片、法院現場勘驗照片後，確認該處當時正在進行房屋裝修，尚未裝設對外窗，無法擺設家具、床鋪，此與B女指稱在該處床上遭受性侵害之情節無法一致，無從認定被告黃塗德有對B女強制性交之行為。

此外，被告黃塗德取得A女、B女於法庭外之錄音，經複數專業機構進行檔案完整性、聲紋相似性之鑑定，法院並傳訊鑑定人及相關證人到庭進行交互詰問，該等錄音之內容顯示告訴人A女、B女於錄音中所言與審判中之陳述有重大不符之處，足以否定2人證述之可信性。

合議庭指出，本案依全部調查證據之結果，無從證明被告黃塗德有檢察官起訴書內所指之犯行，應依法撤銷原審有罪之判決，另為被吿黃塗德無罪之諭知。本件檢察官得上訴。