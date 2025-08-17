前輔導員爬窗闖機構女舍！性侵弱女還拍10不雅片　她慘懷孕生子

▲前輔導員爬窗性侵弱女，遭判9年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／金門報導

金門一名男子阿銘(化名)曾在某機構擔任生活輔導員，負責照顧機構內身心障礙者，後來因故被機構列為「不受歡迎人物」，仍趁半夜多次爬窗潛入機構內女子宿舍，性侵重度智障女子小花(化名)，同時拍攝10部性侵影片還外流，甚至和小花生下一名子女。阿銘還破窗意圖帶走機構內另名中度智障女子，另犯下對女鄰居跟騷、偷拍住處女訪客洗澡等罪刑。全案經福建金門地院審理，阿銘性侵小花部分合併處7年徒刑。其他犯行合併處1年1月徒刑，可易科罰金。可上訴。

判決指出，阿銘在2020年8月起至2021年3月間，曾在金門縣某構構擔任生活輔導員，負責照護機構內的身心障礙者。他明知女子小花為重度智能障礙患者，仍於2023年間從窗戶爬進該機構女子宿舍，對她強吻、撫摸，甚至拿按摩棒助性，性侵小花至少10次得逞，同時將過程拍攝成10部性侵影片，在影片內要小花「妳動，搖一搖」等語指導動作，事後將影片傳給黃姓友人觀賞。

犯行曝光後，阿銘僅在審理時坦承侵入住居，以及散布小花的性影像，但辯稱小花同意和他性交並拍攝影片。

不過小花指證歷歷，表示阿銘「用他尿尿的地方欺負我尿尿的地方」、「他有帶可以動的棍子去」、「先欺負我之後，有送我戒指，又有一次送我項鍊」、「他很壞，開窗戶進來，我都睡著很久了」，並稱阿銘每次欺負她後，都會拿藥粉給她吃，如果她不吃就會收走，而她白天在機構內打掃時，如果看到阿銘，就會感到害怕。

法官檢視性交影像，發現小花於大部分影片中，全程沒有發言、互動，臉部表情呆滯、避開鏡頭，無主動行為或回應，顯示她可能處於無法抗拒或表達意思的狀態，和男女朋友間的性行為有別，判定小花因心智缺陷，所以對阿銘的性交行為不能或不知抗拒，審酌阿銘原在機構擔任生活輔導員，已被列為不受歡迎之人物，仍侵入機構性侵小花，拍攝並散布小花的性影像，且犯後未和小花和解，依阿銘犯10個乘機性交罪，1個未經他人同意，無故散布刑法第319條之1第1項攝錄之性影像罪，合併處7年徒刑。

另外阿銘還犯下多起案件，他除在2023年9月8日時，在半夜拿工具打破該機構女子宿舍的窗戶玻璃，想把另名中度智能障礙女子帶出機構外，在家人的女性朋友於同年月28日來家中借宿時，也在浴室偷裝行車紀錄器，偷拍女友人洗澡並外流。

此外，阿銘還追求素不相識的女鄰居，在2023年2月間出門倒垃圾時，狂問女鄰居的住址、家人、工作等個資，並多次搭訕尾隨女鄰居，甚至在同年6月28日上午，拿著女鄰居的住家大門鑰匙，直接開門闖入女鄰居住處，被女鄰居等受害人告上法院。

法官審酌阿銘入監前在金門縣自來水廠擔任約聘人員，每月收入約3萬5000元，為身心障礙人士，和小花生下一名未成年子女，經濟狀況不佳等情，依阿銘犯無故侵入他人住宅罪、跟蹤騷擾罪、未經同意無故攝錄他人性影像罪、未經他人同意，無故散布無故攝錄之性影像罪，合併處1年1月徒刑，可易科罰金。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。