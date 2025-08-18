曾嗆法官「是要我認罪嗎」　毛畯珅改口招認侵犯41童！最高判30年

▲毛畯珅先前侵犯6童共226罪被判刑28年8月定讞，再被起訴涉侵犯41童。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市男子毛畯珅在母親開設的幼兒園擔任教保員，2年間涉侵犯47位幼童，並持有600多部被害人的性影像，引發家長恐慌、群情譁然，毛男猥褻、性侵其中6位女童案情，已被判刑28年8月定讞，台北地院今（18日）審理他涉非禮另41位幼童情節，毛改口全部認罪，當庭向被害人家屬道歉，法官諭知下月（9月）24日宣判。

我國《刑法》規定數罪併罰若都判有期徒刑，合併定應執行刑上限為30年，毛男在前案侵犯6童共226罪判刑28年8月定讞，後續性侵41童的情節，若一樣也判有期徒刑定讞，未來2案合併最高刑期仍為30年徒刑封頂。

現年約30歲的毛男出身幼教世家，畢業於大學社工系，2021年9月退伍後，在母親於北市經營的培諾米達信義幼兒園擔任教保員、別名「ADY哥哥」，負責管理園內監視器、接送幼童等工作，2022年間，毛男被質疑侵犯園內1位女童，但查無實據，獲不起訴處分。

2023年7月間，1位女童睡前跟母親說「老師伸我褲子」，還說毛男會拿水瓶打臉壓制反抗，警告不能告訴別人。家長報警求助，台北市婦幼警察隊報請台北地檢署指揮，同月10日搜索幼兒園與毛男住處，查扣毛男拍攝私藏的大量幼童性影像。

▲毛畯珅（綠衣）在後案一審改口認罪，聲稱不會再上訴。（資料照／記者吳銘峯攝）

毛男到案即被羈押禁見，檢方發現畫面中遭毛男侵犯的幼童多達數十人，犯罪時間從2021年10月至2023年7月間，毛母卻對外宣稱兒子遭刑求逼供，企圖藉此安撫家長、維持經營幼兒園，檢方2023年8月先依較明確事證，起訴毛男對6位未滿7歲女童，涉犯加重強制性交等罪嫌。

台北市府於2023年9月間，認定毛男對幼兒有情節重大的不當對待行為，裁罰幼兒園60萬元，隔月（10月）1日更廢止幼兒設立許可。監察院去年（2024年）7月調查台北市府處理本案有無缺失時，以增進兒童及少年福利、維護公共利益，加上幼兒園已停業為由，直接公布毛男與幼兒園全名。

此案引發家長恐慌串連，群情譁然，有氣憤民眾去幼兒園原址噴漆、開車衝撞大門洩憤，還有人在原址門前架設揭發毛男惡行的立牌，台北市長蔣萬安與前手柯文哲都為本案公開道歉，現址經營喊冤跟毛男母子無關。

還有網友發現，毛母另經營1家托嬰中心，毛男曾在這家托嬰中心當保母，托嬰中心現已改名、新任負責人跟毛母經營團隊1名成員同名同姓，懷疑只是換殼漂白。

毛男在偵查中原承認侵犯6位女童，審理時翻供否認所有加重強制性交指控，撇清部分加重強制猥褻犯行。一審認定毛男對6童犯下224罪，刑期加總為1252年6月，合併應執行28年徒刑，二審認定共涉犯226罪、加總刑期達1291年，合併應執行28年8月徒刑，最高法院今年（2025年）5月駁回上訴，維持二審判決定讞。

檢方在前案審理期間持續過濾影像檔案，又找出39位受害人，不僅遭毛男性侵、猥褻，毛男更偷拍幼童性影像多達309個檔案，去年10月再起訴毛男本件涉犯加重強制性交等罪嫌，並於審理中新增2位受害人併案審理。

毛男起初仍想承認相對輕罪、躲避重判，還聲請勘驗扣案性影像，反問法官「現在是要我認罪嗎？」北院今審理時，據悉，毛男態度丕變，改口承認檢方起訴全部犯行，並向受害幼童的家屬道歉，表示尊重判決量刑、「不會再上訴」。

法官諭知辯論終結，訂於9月24日宣判。此外，多位受害幼童家屬各自提告向毛男求償，北院陸續審理中，另有家屬對台北市府申請國賠，正由北市府國家賠償事件處理委員會審議中。