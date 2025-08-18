音樂芳療結合！嘉義民宿「覓光心旅」提供長照者喘息空間

▲翁章梁親訪「覓光心旅」 感受青年創業與社會關懷力量 。（圖／嘉義縣政府覓光心旅提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉的「覓光心旅」包棟民宿，由芳療師林緹秝與國樂師林諺漳夫妻共同創立。閒暇時，兩人將客房免費提供給需要喘息的長照照顧者，並結合芳療、卡牌占卜等多元舒壓服務，協助照顧者身心放鬆、重新充電。嘉義縣長翁章梁今(18)日特別蒞臨「覓光心旅」，實地走訪客房設施並親身體驗「植物療癒占心卡牌」和「頭療SPA」，對於青年創業精神與結合社會服務的理念表示肯定，期盼更多年輕人返鄉創業，為嘉義注入更多溫暖與創意。

林緹秝與林諺漳育有四名子女，一家人原本在台中生活，為實踐生活理想，他們毅然決定舉家搬遷至嘉義。初來乍到時，甚至不了解中埔鄉地理位置，卻在看屋的第一天就被當地的環境吸引決定購下預售屋。在嘉義縣政府勞青處青創團隊的輔導與協助下，夫妻倆一步步將夢想落實，最終打造出這座結合音樂與芳療、融合夢想與溫度的民宿空間。

林緹秝表示，因為身邊有朋友是唐氏症患者的照顧者，深知長期照護所帶來的身心壓力，因此萌生了提供民宿空間，作為照顧者喘息之用的念頭，讓他們有機會真正放鬆與休息。

為此，「覓光心旅」與台灣社福聯盟合作，由林諺漳擔任「好好旅行：家長喘息日專案計畫」召集人，此計畫旨在為長期照顧者提供喘息機會，透過集結民宿、志工與公益資源，每月提供2至3晚免費住宿名額，讓這些「不敢生病，因為家人不能沒有我」的照顧者能暫時卸下重擔，好好休息放鬆。

林諺漳希望透過「覓光心旅」拋磚引玉，吸引更多同業或有心人士投入，共同為照顧者打造友善支持的環境，為社會盡一份心力。

翁章梁表示，社會大眾往往將焦點放在被照顧者身上，卻忽略了照顧者同樣需要支持與喘息。事實上，照顧者在長期照護過程中投入大量心力與時間，經常無法離身，身心承受極大壓力。為此，縣府持續整合各項資源，積極推動長照喘息服務，期盼能提供照顧者更多實質協助與休息的空間，減輕他們的負擔。

嘉義縣政府積極推動對長照照顧者的支持，不僅由衛生局協助媒合喘息服務資源，勞青處也持續鼓勵青年返鄉創業，支持像「覓光心旅」這樣將商業發展與社會價值完美結合的企業，共同創造更有溫度的在地環境。