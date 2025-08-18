　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

音樂芳療結合！嘉義民宿「覓光心旅」提供長照者喘息空間

▲▼ 翁章梁親訪「覓光心旅」 感受青年創業與社會關懷力量 。（圖／嘉義縣政府覓光心旅提供）

▲翁章梁親訪「覓光心旅」 感受青年創業與社會關懷力量 。（圖／嘉義縣政府覓光心旅提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉的「覓光心旅」包棟民宿，由芳療師林緹秝與國樂師林諺漳夫妻共同創立。閒暇時，兩人將客房免費提供給需要喘息的長照照顧者，並結合芳療、卡牌占卜等多元舒壓服務，協助照顧者身心放鬆、重新充電。嘉義縣長翁章梁今(18)日特別蒞臨「覓光心旅」，實地走訪客房設施並親身體驗「植物療癒占心卡牌」和「頭療SPA」，對於青年創業精神與結合社會服務的理念表示肯定，期盼更多年輕人返鄉創業，為嘉義注入更多溫暖與創意。

▲▼ 翁章梁親訪「覓光心旅」 感受青年創業與社會關懷力量 。（圖／嘉義縣政府覓光心旅提供）

林緹秝與林諺漳育有四名子女，一家人原本在台中生活，為實踐生活理想，他們毅然決定舉家搬遷至嘉義。初來乍到時，甚至不了解中埔鄉地理位置，卻在看屋的第一天就被當地的環境吸引決定購下預售屋。在嘉義縣政府勞青處青創團隊的輔導與協助下，夫妻倆一步步將夢想落實，最終打造出這座結合音樂與芳療、融合夢想與溫度的民宿空間。

林緹秝表示，因為身邊有朋友是唐氏症患者的照顧者，深知長期照護所帶來的身心壓力，因此萌生了提供民宿空間，作為照顧者喘息之用的念頭，讓他們有機會真正放鬆與休息。

▲▼ 翁章梁親訪「覓光心旅」 感受青年創業與社會關懷力量 。（圖／嘉義縣政府覓光心旅提供）

為此，「覓光心旅」與台灣社福聯盟合作，由林諺漳擔任「好好旅行：家長喘息日專案計畫」召集人，此計畫旨在為長期照顧者提供喘息機會，透過集結民宿、志工與公益資源，每月提供2至3晚免費住宿名額，讓這些「不敢生病，因為家人不能沒有我」的照顧者能暫時卸下重擔，好好休息放鬆。

林諺漳希望透過「覓光心旅」拋磚引玉，吸引更多同業或有心人士投入，共同為照顧者打造友善支持的環境，為社會盡一份心力。

▲▼ 翁章梁親訪「覓光心旅」 感受青年創業與社會關懷力量 。（圖／嘉義縣政府覓光心旅提供）

翁章梁表示，社會大眾往往將焦點放在被照顧者身上，卻忽略了照顧者同樣需要支持與喘息。事實上，照顧者在長期照護過程中投入大量心力與時間，經常無法離身，身心承受極大壓力。為此，縣府持續整合各項資源，積極推動長照喘息服務，期盼能提供照顧者更多實質協助與休息的空間，減輕他們的負擔。

嘉義縣政府積極推動對長照照顧者的支持，不僅由衛生局協助媒合喘息服務資源，勞青處也持續鼓勵青年返鄉創業，支持像「覓光心旅」這樣將商業發展與社會價值完美結合的企業，共同創造更有溫度的在地環境。

▲▼ 翁章梁親訪「覓光心旅」 感受青年創業與社會關懷力量 。（圖／嘉義縣政府覓光心旅提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
喝煮沸自來水「媽堅持不過濾」　一票人：都是這樣喝
823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣
快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死
年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣
賓賓哥要告了「求償千萬」　將公開對話還原真相
玲玲颱風最快今晚生成　熱帶系統周末影響台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園大貨車吊臂扯倒電桿「電線起火」！警封路消防急撲滅

新北社會住宅再添一處　鄰淡水紅樹林站僅3分鐘

萌娃變身小警察！瑞芳警創意開箱派出所　交安知識從小扎根

地面師詐騙猖獗　南投力推地籍異動即時通等不動產防詐三利器

台南市議會臨時會閉幕　黃偉哲回應普發現金13億將審慎研議

台南弱勢家庭齊聚餐會　黃偉哲：吃得到的幸福最溫暖

山邊媽祖顯神恩！停鑾花蓮市公所發爐　加持贈「停駕彩」

台東縣府攜手在地茶品牌　喚醒慵懶的夏末台北城

音樂芳療結合！嘉義民宿「覓光心旅」提供長照者喘息空間

海巡第二岸巡隊新任隊長布達　副分署長親臨勗勉

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

桃園大貨車吊臂扯倒電桿「電線起火」！警封路消防急撲滅

新北社會住宅再添一處　鄰淡水紅樹林站僅3分鐘

萌娃變身小警察！瑞芳警創意開箱派出所　交安知識從小扎根

地面師詐騙猖獗　南投力推地籍異動即時通等不動產防詐三利器

台南市議會臨時會閉幕　黃偉哲回應普發現金13億將審慎研議

台南弱勢家庭齊聚餐會　黃偉哲：吃得到的幸福最溫暖

山邊媽祖顯神恩！停鑾花蓮市公所發爐　加持贈「停駕彩」

台東縣府攜手在地茶品牌　喚醒慵懶的夏末台北城

音樂芳療結合！嘉義民宿「覓光心旅」提供長照者喘息空間

海巡第二岸巡隊新任隊長布達　副分署長親臨勗勉

腎友要注意！營養師提醒：高鉀水果少碰　誤食恐心臟驟停

2NE1 Dara台中8個打卡點公開！宮原眼科、老常在麻辣鍋　網讚：拍得美麗

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

奧斯卡女星淡出大銀幕！驚悚現身1.48億恐怖片…喬許布洛林也怕爆

快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死

中鼎Q2轉虧為盈　新簽約工程86%在台灣

823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣

好療癒！台中海洋館試營運倒數　超可愛水母群曝光

王毅3年來「首訪」印度新契機　陸外交部：增進政治互信處理分歧

陸「電競勸退班」22天收費萬元！　有孩子才上1天就哭求回家

瑪莎被告白⋯五月天興奮歪樓XD　歌迷點〈燕尾蝶〉他氣喊：不玩了啦

地方熱門新聞

即／妻墜柴山邊坡　夫拉一把也摔下山

台南市長黃偉哲同意將超收13億發還於民藍軍建議普發1千元

嘉義縣80歲老夫妻驚傳雙亡！

高雄2米天坑原因出爐　市府明開挖

亞洲U15青少棒錦標賽台南登場黃偉哲盼中華隊旗開得勝

曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

丹娜絲颱風台南創新作為啟動最快復原經費逾16億補助全國最多

2025白色派對音樂會　桃竹苗商圈簽署合作備忘錄

台南善化興華市地重劃開工三贏模式帶動地方發展

千萬文物失竊後又延宕3年重修台南元和宮改選信徒控程序不公

員和合作共居三周年成果論壇登場

屏東駕駛人注意！大執法嚴抓「2違規」

台南電動車充電第二批9處16席啟用打造綠色運輸城市

敏盛副總裁張云辭世　8/18告別式

更多熱門

相關新聞

嘉義縣脫貧方案　助力弱勢家庭逆轉人生

嘉義縣脫貧方案　助力弱勢家庭逆轉人生

嘉義縣社會局輔導弱勢家庭累積資產，改善經濟狀況，今17日舉辦方案成果展暨感恩餐會，展現第5屆成員3年來的學習成果，並邀請前屆學員「回娘家」，眾人一同共襄盛舉，氣氛溫馨。

永慶高中青少年發明展獲雙料大獎

永慶高中青少年發明展獲雙料大獎

台灣高鐵送暖心康復者台北一日遊　

台灣高鐵送暖心康復者台北一日遊　

頂新和德攜手接棒未來女棒　串聯資源陪伴北海岸孩童

頂新和德攜手接棒未來女棒　串聯資源陪伴北海岸孩童

翁章梁勘查台1線路面下陷修復進度

翁章梁勘查台1線路面下陷修復進度

關鍵字：

嘉義縣青年創業長照者社會關懷覓光心旅民宿

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

新颱風最快今生成　預估路徑曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

40歲就白內障！台中OL視力驟降剩0.1

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面