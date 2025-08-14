　
    • 　
>
地方焦點

查明台1線路面下陷原因　翁章梁親赴現場勘查

▲▼ 翁章梁關心台1線水上段道路下陷修復工程 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲台1線水上段道路下陷修復工程 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台1線嘉義縣水上段275.4公里處（正義路地下道路口）南下路段本月4日發生路面下陷情形，相關單位緊急搶修後已完成路面填補。不料，北上路段昨(13)日亦出現下陷問題，嘉義縣長翁章梁已親自前往現場視察，並指示相關單位全力釐清原因。

▲▼ 翁章梁關心台1線水上段道路下陷修復工程 。（圖／嘉義縣政府提供）

據了解，台1線南下路段4日上午發現路面塌陷後，立即封閉車道進行處理。與此同時，正義路地下道抽水站的排水管排出大量淤泥，導致側溝阻塞，水上鄉公所為防止沉陷擴大，緊急停止抽水。然而，連日降雨造成地下道積水，為確保用路人安全，公所當即全面封閉地下道，並在當日晚間對台1線下陷處進行開挖，以釐清原因。

事故發生後，鄉公所即請自來水公司到場勘查，初步排除管線破裂的可能性。在後續開挖過程中，發現一處屬於公路局雲嘉南區養護工程分局管理的地下箱涵出現破裂情形。但經查該處為老舊設施，內部並無水流通過，因此暫時排除為主要肇因。

▲▼ 翁章梁關心台1線水上段道路下陷修復工程 。（圖／嘉義縣政府提供）

相關單位排除地下道積水後，發現抽水井內泥沙淤積嚴重，遂進行內視鏡檢查。結果顯示，連通管上方插入一根PVC管，不斷湧出泥水，導致路基遭掏空。

該路段為重要交通樞紐，不僅有台1線及鐵道交會，還包括正義路地下道的車道、機車道與地下人行道。區域內管線錯綜複雜，且由不同單位管理，加上多數設施建於數十年前，僅憑現有工程圖難以全面掌握地下管線分布狀況。

若要全面開挖調查，部分管線深達8公尺，工程將極為龐大，並可能導致台1線南北雙向全線封閉，造成嚴重交通衝擊。

▲▼ 翁章梁關心台1線水上段道路下陷修復工程 。（圖／嘉義縣政府提供）

因此，嘉義縣政府建設處目前決定採用透地雷達探測技術，先行掌握地下管線破損位置，並以低壓灌漿方式進行補強與填補，盡可能減少對交通的影響。

翁章梁表示，該路段為重要交通要道，事關民眾通行安全，縣府已會同公路局、水上鄉公所及相關單位全力調查下陷原因，將盡速完成修復，確保用路人安全。

08/13 全台詐欺最新數據

496 3 0231 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

狼校長性侵10女童重判15年　南投縣府稱包庇人員「情節輕微」
大咖韓星家暴「門口拉扯妻子」　警察緊急出動
阿嬤止痛藥當飯吃！3天後「狂吐1公升鮮血」
「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不
快訊／雙普會台灣16日凌晨3時30分登場！　會後聯合記者會
被要求去找工作…41歲逆孫「持刀狂捅死阿嬤」！　村長曝背景

北投死亡車禍畫面曝　女行人遭撞3天後不治

北投死亡車禍畫面曝　女行人遭撞3天後不治

2024年11月15日17時許，於北投區西安街1段與西安街1段313巷口發生交通事故，22歲洪姓軍人騎車撞上沿行人穿越道行走的26歲賴女，賴女經送醫搶救三天後宣告不治，士林地院依過失致人於死，處有期徒刑7月 。

彰化彰南路沿線行人庇護島　4個月被撞7次

彰化彰南路沿線行人庇護島　4個月被撞7次

嘉義縣六腳、東石聚落抽水站改善計畫

嘉義縣六腳、東石聚落抽水站改善計畫

未禮讓救護車！高雄36歲駕駛路口急閃仍遭撞

未禮讓救護車！高雄36歲駕駛路口急閃仍遭撞

粧佛、青花瓷彩繪、糊紙登錄嘉縣無形文化資產

粧佛、青花瓷彩繪、糊紙登錄嘉縣無形文化資產

台1線嘉義縣路面下陷修復工程交通事故

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

飛機降落大出包！廣播「抵達仁川」一看傻眼

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

