查明台1線路面下陷原因　翁章梁親赴現場勘查

▲台1線水上段道路下陷修復工程 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台1線嘉義縣水上段275.4公里處（正義路地下道路口）南下路段本月4日發生路面下陷情形，相關單位緊急搶修後已完成路面填補。不料，北上路段昨(13)日亦出現下陷問題，嘉義縣長翁章梁已親自前往現場視察，並指示相關單位全力釐清原因。

據了解，台1線南下路段4日上午發現路面塌陷後，立即封閉車道進行處理。與此同時，正義路地下道抽水站的排水管排出大量淤泥，導致側溝阻塞，水上鄉公所為防止沉陷擴大，緊急停止抽水。然而，連日降雨造成地下道積水，為確保用路人安全，公所當即全面封閉地下道，並在當日晚間對台1線下陷處進行開挖，以釐清原因。

事故發生後，鄉公所即請自來水公司到場勘查，初步排除管線破裂的可能性。在後續開挖過程中，發現一處屬於公路局雲嘉南區養護工程分局管理的地下箱涵出現破裂情形。但經查該處為老舊設施，內部並無水流通過，因此暫時排除為主要肇因。

相關單位排除地下道積水後，發現抽水井內泥沙淤積嚴重，遂進行內視鏡檢查。結果顯示，連通管上方插入一根PVC管，不斷湧出泥水，導致路基遭掏空。

該路段為重要交通樞紐，不僅有台1線及鐵道交會，還包括正義路地下道的車道、機車道與地下人行道。區域內管線錯綜複雜，且由不同單位管理，加上多數設施建於數十年前，僅憑現有工程圖難以全面掌握地下管線分布狀況。

若要全面開挖調查，部分管線深達8公尺，工程將極為龐大，並可能導致台1線南北雙向全線封閉，造成嚴重交通衝擊。

因此，嘉義縣政府建設處目前決定採用透地雷達探測技術，先行掌握地下管線破損位置，並以低壓灌漿方式進行補強與填補，盡可能減少對交通的影響。

翁章梁表示，該路段為重要交通要道，事關民眾通行安全，縣府已會同公路局、水上鄉公所及相關單位全力調查下陷原因，將盡速完成修復，確保用路人安全。