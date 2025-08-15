　
公益 公益 互助 溫馨

頂新和德攜手接棒未來女棒　串聯資源陪伴北海岸孩童

▲頂新和德攜手接棒未來女棒，串聯資源陪伴北海岸孩童。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

在新北三芝的體育館內，一群孩子正揮棒、奔跑、歡笑，汗水裡也照亮了一個個天真的夢想。「我要當全壘打大王！」小小聲音在空氣中迴盪，彷彿為這個夏天寫下最純粹的渴望。

這場不一樣的棒球課，由頂新和德文教基金會攜手新生活促進會舉辦，串聯「接棒未來女子棒球隊」的兩位球員：林珈羽與第九屆女棒世界盃中華隊代表選手李詩芸。從城市走進偏鄉，陪伴孩子們從零開始接觸棒球，學習的不只是技巧，還有團隊、勇氣與自信。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 女棒球員走進三芝體育館，陪伴偏鄉孩子揮棒奔跑，從運動中學習勇氣、自信與夢想。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲女棒姐姐陪打球 頂新暑期營助北海岸童健康成長▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

林珈羽笑說，這是她第二次來到三芝，發現不少孩子不但長高了，棒球技巧也更純熟，讓她感動又驚喜。「這樣的活動意義很大，孩子們從一開始害羞、不敢舉手，到現在敢開口問問題、敢大聲喊口令，真的很有成就感。」

李詩芸則說，她始終記得「魏爸」魏應充創辦人曾說過「施比受更有福」，這句話讓她願意一次次投入公益，陪伴更多孩子找到屬於自己的位置與光芒。「棒球改變了我的人生，也希望能成為別人生命中的那一個推手。」

▲女棒姐姐陪打球 頂新暑期營助北海岸童健康成長▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 林珈羽（上）和李詩芸（下）帶著頂新和德文教基金會創辦人魏應充「施比受更有福」的信念，陪伴偏鄉孩子從害羞到自信，讓棒球成為夢想的推手 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲女棒姐姐陪打球 頂新暑期營助北海岸童健康成長▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

這群孩子來自偏鄉地區，有的家庭經濟狀況困難，有的孩子則有過動、自閉等特殊需求。由新生活促進會經營的課輔班，在暑假期間成了他們的避風港，也讓這樣一場結合運動與關懷的棒球體驗更顯珍貴。

除了運動，這次活動也融入「食育課程」，透過趣味教學引導孩子認識健康食材，學會為自己的身體負責。味全食品也加入公益行動，捐出150箱味全國產保久乳，提供給新生活促進會支持的家庭。味全食品副理黃宥芯表示，這次參與也呼應了品牌長期推動的「沃鄉計畫」，希望從營養補給做起，讓愛從飲食中扎根，陪伴偏鄉孩童健康成長。

▲女棒姐姐陪打球 頂新暑期營助北海岸童健康成長▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 頂新和德文教基金會攜手味全撐起偏鄉孩子營養，捐出150箱味全國產保久乳，提供給新生活促進會支持的家庭。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊表示：「頂新和德文教基金會長期推動棒球運動的發展，透過支持偏鄉學校的基層棒球隊、支持女子棒球隊，都是為了培育我們的棒球人才。除此之外，我們也推廣社區棒球，希望讓更多人喜歡棒球、愛上棒球。今天的活動是我們所謂的『愛的力量、善的循環』的一個集結，這也是我們創辦人魏應充先生的理念，希望透過集團的資源串聯，能夠幫助更多的孩子們。」

▲女棒姐姐陪打球 頂新暑期營助北海岸童健康成長▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲女棒姐姐陪打球 頂新暑期營助北海岸童健康成長▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 上場打球前，小朋友們發揮創意彩繪DIY自製背號，開心投入、笑聲不斷。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲女棒姐姐陪打球 頂新暑期營助北海岸童健康成長▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

從一支球棒、一聲加油，到一杯牛奶、一堂課程，這個夏天，孩子們擁有了健康、笑容，還有更靠近夢想的一步。這堂棒球課，也悄悄拉近了城市與偏鄉的距離。相信愛會傳遞、希望會延續的大人們，正用一場場踏實的行動，為孩子們的未來，悄悄種下夢想的種子。

▲女棒姐姐陪打球 頂新暑期營助北海岸童健康成長▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 活動結合食育課程與營養補給，味全食品副理黃宥芯表示，這也是品牌落實「沃鄉計畫」、守護偏鄉童健康成長的重要一步。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲女棒姐姐陪打球 頂新暑期營助北海岸童健康成長▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

