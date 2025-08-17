嘉義縣助力弱勢家庭脫貧逆轉人生　家庭資產累積成功案例

▲嘉義縣弱勢家庭脫貧方案成果展暨感恩餐會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社會局輔導弱勢家庭累積資產，改善經濟狀況，今17日舉辦方案成果展暨感恩餐會，展現第5屆成員3年來的學習成果，並邀請前屆學員「回娘家」，眾人一同共襄盛舉，氣氛溫馨。

嘉義縣弱勢家庭資產累積脫貧方案從100年開始辦理，今年邁入第5屆，陪伴弱勢家庭執行方案，逐步寫下逆轉人生的篇章，過去5屆共服務71戶家庭。

參與方案的家庭每月存款2000元，持續存款3年，期滿後可自存7萬2千元，符合規範者可再領取提撥款7萬2千元，共獲得14萬4千元，款項可運用於子女教育費、家庭還款或理財規劃，達到資產累積及培力增能的目標。

成果展由成員自行規畫，包含「你是我的花朵」啦啦隊表演、靜態作品展覽，呈現成員們「超越夢想、展現自我」的ㄧ面，本屆成員鄭小姐擅長水彩繪畫，有感於方案帶來的收穫，成果展中將「靜泊」自畫作致贈予翁章梁縣長，由張翠瑤局長代表接受，活動中也安排成員分享人生故事，令人動容。

嘉義縣紅十字會陳宏基會長表示，嘉義縣弱勢家庭資產累積脫貧方案協助成員累積有形、無形資產，期待弱勢家戶翻轉經濟及生活困境，自立脫貧。

社會局長張翠瑤表示，感謝嘉義縣紅十字會用心規畫執行方案，增強家戶經濟管理能力及資產累積，也建立互助網絡、家庭關係維繫及正向生涯規劃，未來仍會持續推動弱勢家庭脫貧方案，鼓勵大家繼續努力。