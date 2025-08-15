台灣高鐵台北一日遊　送暖心康復者享受正向力量

▲▼高鐵嘉義站提供台中榮總嘉義分院附設「清心雅築康復之家」2住民，搭乘高鐵台北一日遊。（圖／台灣高鐵提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣高鐵嘉義站關懷地方，協助台中榮總嘉義分院附設「清心雅築康復之家」25位住民，搭乘高鐵前往台北一日遊。高鐵嘉義站朱立中站長特別親自前往康復之家送上祝福，期盼這趟旅程能為他們更添正向力量，並在融入社會的旅途中更加順利。為了表達對台灣高鐵公司的感謝，這群以許為「心康復者」的住民們，特別演出自創節目「夏日初體驗」，透過音樂與舞蹈，展現他們打開心房、讓心康復，重拾自信的心路歷程，現場氣氛歡樂而溫馨。

所謂「心康復者」即是在歷經治療後成功戰勝精神疾病的勇者，「台中榮總嘉義分院」蔡政翰副院長表示，此次高鐵之旅是一場心與心之間，真誠的連結與深刻的鼓舞，非常感謝台灣高鐵的幫助，讓心康復者感受到「被看見、被肯定」的力量。心康復者感受到的，不僅是一張高鐵車票，更是一份來自台灣高鐵關懷與接納，更期待高鐵這樣拋磚引玉的善行，能為台灣創造一個更加共融、友善的社會環境。

此行的心康復者當中，有超過七成過去都未曾搭過高鐵，因此更加珍惜這次難得的旅程。其中，小玲感動地表示：「沒想過自己也能像大家一樣搭高鐵去旅行，謝謝高鐵讓我相信自己值得被接納與被愛」。而另一位華華也開心分享：「已經20多年沒離開過嘉義，真的像做夢一樣，彷彿又找回那個自由自在的自己。」

台灣高鐵嘉義站朱立中站長表示，台灣高鐵深耕在地，希望透過具體行動，協助心康復者融入社區與社會，更期盼透過這次活動，鼓勵他們勇敢走出戶外，探索更多生活的可能。未來，高鐵也將持續善盡企業社會責任，讓奔馳於西部走廊的每一列高鐵列車，不僅提供優質旅運服務，更將愛心傳遞到社會每個角落。