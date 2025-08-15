永慶高中「AI輔助過坎三角輪椅」　青少年發明展獲銀獎及特別獎

▲▼ 嘉縣學子捷報連連，永慶高中發明展再添榮耀 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣學子國際競賽捷報頻傳，永慶高中學生團隊近日以作品「AI輔助過坎三角輪椅」參加在日本大阪舉辦「2025年IEYI世界青少年發明展」，榮獲銀牌獎與Panasonic Innovation Award特別獎雙料大獎，佳績振奮人心。

「AI輔助過坎三角輪椅」發明是想幫助輪椅族克服行動障礙，透過結構改良與AI大數據導航分析，讓輪椅能順利跨越路面高低差與進出低底盤公車，提升行動自由度，作品具有高度應用潛力，並以作品回應社會問題，用創意實踐關懷。

教育處長李美華表示，縣府112年度訂定「補助所屬高級中等以下學校參加國際競賽要點」，籌編預算給參與國際競賽的師生交通及食宿費用，支持學校引導、鼓勵學生迎向世界趨勢。

今年竹崎高中機器人隊FRC 7551在加拿大溫哥華FRC機器人大賽太平洋區域賽獲得第11名及聯盟賽第7名佳績；柴林國小師生代表台灣參與「2025 Robofest世界機器人大賽－機器人遊行嘉年華」勇奪世界冠軍；永慶高中師生在日本山形縣舉辦亞洲化學教育國際研討會「高中生海報論文發表評比」中，也獲得第一名與第五名。

縣長翁章梁說，越來越多團隊願意將平常學校發展的特色應用於競賽，顯見補助達到支持、鼓勵學子走向世界的效果，更厚植農工科技大縣人力資本，有機會站上舞台、揚名國際，恭喜所有獲得佳績的學校、學生，也祝福即將啟程參賽的同學以最佳狀態爭取佳績。