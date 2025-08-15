　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

永慶高中「AI輔助過坎三角輪椅」　青少年發明展獲銀獎及特別獎

▲▼ 嘉縣學子捷報連連，永慶高中發明展再添榮耀 。（圖／永慶高中提供）

▲▼ 嘉縣學子捷報連連，永慶高中發明展再添榮耀 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣學子國際競賽捷報頻傳，永慶高中學生團隊近日以作品「AI輔助過坎三角輪椅」參加在日本大阪舉辦「2025年IEYI世界青少年發明展」，榮獲銀牌獎與Panasonic Innovation Award特別獎雙料大獎，佳績振奮人心。

「AI輔助過坎三角輪椅」發明是想幫助輪椅族克服行動障礙，透過結構改良與AI大數據導航分析，讓輪椅能順利跨越路面高低差與進出低底盤公車，提升行動自由度，作品具有高度應用潛力，並以作品回應社會問題，用創意實踐關懷。

▲▼ 嘉縣學子捷報連連，永慶高中發明展再添榮耀 。（圖／永慶高中提供）

教育處長李美華表示，縣府112年度訂定「補助所屬高級中等以下學校參加國際競賽要點」，籌編預算給參與國際競賽的師生交通及食宿費用，支持學校引導、鼓勵學生迎向世界趨勢。

今年竹崎高中機器人隊FRC 7551在加拿大溫哥華FRC機器人大賽太平洋區域賽獲得第11名及聯盟賽第7名佳績；柴林國小師生代表台灣參與「2025 Robofest世界機器人大賽－機器人遊行嘉年華」勇奪世界冠軍；永慶高中師生在日本山形縣舉辦亞洲化學教育國際研討會「高中生海報論文發表評比」中，也獲得第一名與第五名。

縣長翁章梁說，越來越多團隊願意將平常學校發展的特色應用於競賽，顯見補助達到支持、鼓勵學子走向世界的效果，更厚植農工科技大縣人力資本，有機會站上舞台、揚名國際，恭喜所有獲得佳績的學校、學生，也祝福即將啟程參賽的同學以最佳狀態爭取佳績。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
野生陳芳語「低胸逛大稻埕」穿超辣！背後整片挖空
童子賢：台電領導人若只顧政治正確　只會拖累台灣科技產業
19歲超商女店員偷吃人夫！「一次就中」正宮崩潰了
男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新港首座公立住宿式長照機構動土 　116年完工

永慶高中「AI輔助過坎三角輪椅」　青少年發明展獲銀獎及特別獎

華碩捐贈偏鄉電腦120台　嘉縣中埔鄉、東石及六腳3鄉鎮受惠

監理服務網便民服務　車牌報廢、繳銷線上可申辦

嘉義高中升學表現優異　各大學醫牙學系共33人

台北同鄉會六腳聯誼會關懷家鄉教育　捐助六嘉國中11萬

楊柳襲台影響…金門「關島1天半」逾500人滯留！啟動ABC計畫疏運

台灣高鐵台北一日遊　送暖心康復者享受正向力量

傳統信仰遇上創新文化　2025竹塹中元城隍祭8/22登場

屏東萬丹台88線自小貨突起火　老司機「機警跳車」脫困

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

新港首座公立住宿式長照機構動土 　116年完工

永慶高中「AI輔助過坎三角輪椅」　青少年發明展獲銀獎及特別獎

華碩捐贈偏鄉電腦120台　嘉縣中埔鄉、東石及六腳3鄉鎮受惠

監理服務網便民服務　車牌報廢、繳銷線上可申辦

嘉義高中升學表現優異　各大學醫牙學系共33人

台北同鄉會六腳聯誼會關懷家鄉教育　捐助六嘉國中11萬

楊柳襲台影響…金門「關島1天半」逾500人滯留！啟動ABC計畫疏運

台灣高鐵台北一日遊　送暖心康復者享受正向力量

傳統信仰遇上創新文化　2025竹塹中元城隍祭8/22登場

屏東萬丹台88線自小貨突起火　老司機「機警跳車」脫困

單親媽扶養3幼女咬牙存救命錢！一夕之間「全遭詐團騙光」

2025最美芭蕾風球鞋Speedcat Ballet　緞面皮革款仙氣拉滿

卡地亞珠寶展融入台灣三大奇景　近億元鑽鍊呼應經典風格

《鬼滅之刃無限城》在香港破《哪吒2》紀錄！有望成2025票房冠軍

28天煥然一新！雪花秀高奢安瓶「四劑一套」重回年輕節奏

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

中國房東「日本狂漲租金2倍」住戶反彈掀風波！律師揭背後法律差異

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　鄰居目睹嚇瘋

新港首座公立住宿式長照機構動土 　116年完工

一天3位爸爸報喜！李凱威喜迎二寶湊「好」字　兄妹未來當同學

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

地方熱門新聞

行人違規造成未禮讓行人　交通部：勸導不開罰

男子謊報「有人落軌」　中捷找到人了

楊柳颱風過後台電新營區處搶修不鬆懈復電率突破99.5%

曾是潘孟安立委時得力副手　劉育豪病逝

顏炳立：投資前查證破名人代言伎倆

南消後甲分隊暑期消防體驗學童射水、穿消防衣樂學防災

「桃園冷飲節」8/23、24藝文廣場　首波開喝

桃竹苗創業鳳凰商家推出浪漫甜點

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

電桿被撞斷！高雄大樹7087戶大停電

雲林縣不用品循環館啟用！縣長張麗善：實現資源全循環、零廢棄目標

永康藥廠防災演練南消五大隊跨分隊合作提升應變力

戒指卡手腫脹難解　求助消防成功脫除

龍泉分院松鶴長照新啟用　邁向醫養合一新里程

更多熱門

相關新聞

翁章梁勘查台1線路面下陷修復進度

翁章梁勘查台1線路面下陷修復進度

台1線嘉義縣水上段275.4公里處（正義路地下道路口）南下路段本月4日發生路面下陷情形，相關單位緊急搶修後已完成路面填補。不料，北上路段昨(13)日亦出現下陷問題，嘉義縣長翁章梁已親自前往現場視察，並指示相關單位全力釐清原因。

嘉義縣六腳、東石聚落抽水站改善計畫

嘉義縣六腳、東石聚落抽水站改善計畫

粧佛、青花瓷彩繪、糊紙登錄嘉縣無形文化資產

粧佛、青花瓷彩繪、糊紙登錄嘉縣無形文化資產

永慶高中研究愛玉獲第一名

永慶高中研究愛玉獲第一名

嘉義縣強化民眾豪雨後防疫觀念

嘉義縣強化民眾豪雨後防疫觀念

關鍵字：

永慶高中嘉義縣IEYI世界青少年發明展

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

更多

最夯影音

更多

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面