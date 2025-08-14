　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大阪世博地鐵停電！3萬人受困「苦中作樂」　躺地補眠過夜畫面曝

▲▼大阪地鐵中央線13日晚間因停電而停駛，導致大阪世博大批遊客受困在夢洲車站前。（圖／達志影像／美聯社）

▲大阪地鐵中央線13日晚間因停電而停駛，導致大阪世博大批遊客受困在夢洲車站前。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本大阪世博昨（13）日晚間發生地鐵停電事故，導致連接世博會場的唯一鐵道路線「大阪地鐵中央線」一度停駛，導致大批遊客無法返家，不少人只能在園區內橫躺在長椅上睡覺，或是在臨時開放的展館過夜，造成至少3萬人受到影響，還有33人送醫，現場資訊不足與交通混亂也引發民眾與外國遊客抱怨。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，大阪地鐵中央線13日晚間9時28分（台灣時間晚間8時28分），因宇宙廣場站到大阪港站之間的路段發生停電，導致夢洲站至長田站區間停止運行。由於夢洲站為最靠近世博會場東門的車站，事故發生後，大量遊客滯留會場內。

地鐵從晚間10時10分起，開始夢洲站與相鄰的宇宙廣場車站折返運轉，但多數遊客仍無法即時離開。直到今（14）日清晨5時25分，中央線全線才恢復運行。

▲▼大阪世博遊客只能躺在長椅上睡覺，或是在大屋頂環下的長椅休息。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼大阪世博遊客只能躺在長椅上睡覺，或是在大屋頂環下的長椅休息。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼大阪世博遊客只能躺在長椅上睡覺，或是在大屋頂環下的長椅休息。（圖／達志影像／美聯社）

因交通受阻，遊客不得不在園區內過夜，甚至躺在長椅上睡覺。大屋頂環廣場下的長椅成了臨時休息場所，一些展館如德國館、荷蘭館與大阪健康照護館也對外開放，提供座位、空調與食品。部分遊客抱怨現場廣播與資訊不足，不清楚飲用水與食物的分發位置，也無法得知地鐵運行恢復進度。

消防當局統計，截至14日凌晨1時，共有33人因跌倒、中暑或身體感到混亂與不適而送醫。

大阪府與世博主辦單位採取「與災害時同等」的應對措施，向受困園區的遊客發放飲用水、食品等物資。大阪府知事吉村洋文14日凌晨在社群平台X道歉，表示會場內將提供必要支援。

另外，世博主辦單位也宣布，受大阪地鐵中央線運行影響，14日開放營業時間將比平常晚1小時，改為上午10時，部分展館與設施則無法照常營業。

▲▼大阪地鐵停駛，受困的大阪世博遊客只能苦中作樂。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼大阪地鐵停駛，受困的大阪世博遊客只能苦中作樂。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼大阪地鐵停駛，受困的大阪世博遊客只能苦中作樂。（圖／達志影像／美聯社）

直到14日凌晨2時，仍有許多民眾在世博東門附近走動，不少人苦中作樂，在園區內到處亂跑，也有遊客跑到監視器前比愛心、甚至跳舞。

現場遊客透露，當晚有家庭抱著小孩坐在長椅休息，也有來自德國的遊客因資訊不足、加上日語廣播速度過快且缺乏英文資訊而感到困擾。一名來自埼玉縣的50多歲男性表示，夢洲站人群擁擠，有人因此悶熱昏倒，「現場幾乎沒有廣播或指引」。

另一名來自兵庫縣的60多歲男性則提到，原本想搭計程車回家，但被告知需要等候到早晨，只能在園區休息。

事故凸顯世博會場交通脆弱與應變不足問題。今年4月也曾有約4000人因地鐵停駛被迫滯留會場。由於目前正值盂蘭盆節連假，光是12日當天世博入場人數便高達16萬5000人，13日亦有大量人潮，顯示即便會期已開始一段時間，園區的交通及緊急應對仍需檢討。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／普發1萬元確定！　發放時程看這裡
分屍女友「肝臟丟馬桶」　變態男再判無期徒刑
駕駛霧煞煞！北市通勤熱點200公尺狂塞27面路牌
吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」　KID坤達秒變沉重
王文淵拍板！　台塑集團今年調薪2％
郭智輝爆關稅開獎前設宴「當我們快樂在一起」　經濟部回應了
闖日本平交道「拍照打卡」遭撞死　台女遊客身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

先自拍「驗證年齡」才能逛色情網站？　英Pornhub流量暴跌4成

大阪世博地鐵停電！3萬人受困「苦中作樂」　躺地補眠過夜畫面曝

美媒：台灣借鑑烏軍黑海奇襲　無人艇部隊成「阻共艦侵台」關鍵

美國維吉尼亞州爆槍擊　多名執法人員中彈

誤闖日本平交道遭撞死「台灣女遊客」身分曝！　疑拍照打卡喪命

烏克蘭鬆口了「領土可談主權不讓」 5大談判原則曝光

祝賀南韓光復節！美國務卿向李在明喊話：期盼未來共創繁榮

李在明喊謝謝「遭打臉」！北韓金與正反駁拆廣播：別再做白日夢

以色列傳計畫「加薩居民移至南蘇丹」　遭批種族清洗

「全球晶片總司令」不是黃仁勳！　學者嘆5字

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

【市長今天不帥？】台北下半天「近停班課標準」蔣萬安曝臨時放假可能性

先自拍「驗證年齡」才能逛色情網站？　英Pornhub流量暴跌4成

大阪世博地鐵停電！3萬人受困「苦中作樂」　躺地補眠過夜畫面曝

美媒：台灣借鑑烏軍黑海奇襲　無人艇部隊成「阻共艦侵台」關鍵

美國維吉尼亞州爆槍擊　多名執法人員中彈

誤闖日本平交道遭撞死「台灣女遊客」身分曝！　疑拍照打卡喪命

烏克蘭鬆口了「領土可談主權不讓」 5大談判原則曝光

祝賀南韓光復節！美國務卿向李在明喊話：期盼未來共創繁榮

李在明喊謝謝「遭打臉」！北韓金與正反駁拆廣播：別再做白日夢

以色列傳計畫「加薩居民移至南蘇丹」　遭批種族清洗

「全球晶片總司令」不是黃仁勳！　學者嘆5字

快訊／《台灣霹靂火》秦楊右眼突失明！　左眼視力剩0.025崩潰

赫士盟攜手新加坡一星主廚　祥雲龍吟舊址打造全新日料「亘一郎」

因應關稅衝擊　經貿辦：930億產業振興方案今再增加200億

總統府憲兵211營有共諜！學長帶學弟賣情報　4人二審判決曝

陸自閉童失蹤蒼山已尋獲身亡　號稱「自然療法」夏令營是無證黑戶

網傳紅線可臨停...是假的！停黃線「不符合2條件」也算違規

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

國一男遭笑「GG像食蟻獸」　醫：3警訊要割包皮

表態「盧秀燕若不選黨主席、我就選到底」　鄭麗文：自己非常夠格

藝術夏令營人氣爆棚　「藝起學」夏令營啟發小小藝術家創意力

【快解體了...】楊柳颱風掀飛機車座墊！騎士路旁狼狽裝回

國際熱門新聞

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

即／台人「拍照打卡」誤闖日本平交道！遭撞死

「全球晶片總司令」不是黃仁勳！　學者嘆5字

誤闖日本平交道遭撞死　台女遊客身分曝

川普強勢接管華府　國民兵今晚起24小時駐守

夫妻存錢5年「只為帶孩搬來台」

快訊／美烏歐盟三方會談結束

投資人預期Fed降息！美股大漲463點　標普那指再創新高

即／轟台灣「外交失禮」　南韓官員再發聲！

金建希百萬項鍊竟是A貨？　「看守所一餐32元」菜色曝光

爸性侵16歲親生女兒　她懷孕產下女嬰

川普警告：普丁若不同意結束俄烏戰爭　將面臨嚴重後果

最小僅11歲！「4童偷車」撞死人肇逃

女更衣室裝針孔　高中教師落網：偷拍讓我開心

更多熱門

相關新聞

台南溪北停電逾2萬戶已修復8成黃偉哲感謝搶修團隊日夜趕工

台南溪北停電逾2萬戶已修復8成黃偉哲感謝搶修團隊日夜趕工

楊柳颱風強風吹襲，台南溪北及沿海地區13日下午起陸續停電，受影響戶數一度達2萬7160戶，台電新營區處統計，截至14日上午8時已搶修完成2萬1196戶，復電率約八成，市長黃偉哲上午前往新營區營業處出席「0813楊柳颱風災後搶修會議」，向第一線搶修人員致謝，並要求市府各單位與台電持續合作，加快全面復電腳步。

誤闖日本平交道遭撞死　台女遊客身分曝

誤闖日本平交道遭撞死　台女遊客身分曝

李在明喊謝謝「遭打臉」　北韓金與正怒嗆

李在明喊謝謝「遭打臉」　北韓金與正怒嗆

金建希百萬項鍊竟是A貨？　「看守所一餐32元」菜色曝光

金建希百萬項鍊竟是A貨？　「看守所一餐32元」菜色曝光

楊柳來襲1死1失蹤112傷　全台災情曝光

楊柳來襲1死1失蹤112傷　全台災情曝光

關鍵字：

日韓要聞大阪世博夢洲站大阪地鐵停電

讀者迴響

熱門新聞

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面