大阪世博地鐵停電！3萬人受困「苦中作樂」　躺地補眠過夜畫面曝

日本大阪世博昨（13）日晚間發生地鐵停電事故，導致連接世博會場的唯一鐵道路線「大阪地鐵中央線」一度停駛，導致大批遊客無法返家，不少人只能在園區內橫躺在長椅上睡覺，或是在臨時開放的展館過夜，造成至少3萬人受到影響，還有33人送醫，現場資訊不足與交通混亂也引發民眾與外國遊客抱怨。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，大阪地鐵中央線13日晚間9時28分（台灣時間晚間8時28分），因宇宙廣場站到大阪港站之間的路段發生停電，導致夢洲站至長田站區間停止運行。由於夢洲站為最靠近世博會場東門的車站，事故發生後，大量遊客滯留會場內。

地鐵從晚間10時10分起，開始夢洲站與相鄰的宇宙廣場車站折返運轉，但多數遊客仍無法即時離開。直到今（14）日清晨5時25分，中央線全線才恢復運行。

因交通受阻，遊客不得不在園區內過夜，甚至躺在長椅上睡覺。大屋頂環廣場下的長椅成了臨時休息場所，一些展館如德國館、荷蘭館與大阪健康照護館也對外開放，提供座位、空調與食品。部分遊客抱怨現場廣播與資訊不足，不清楚飲用水與食物的分發位置，也無法得知地鐵運行恢復進度。

消防當局統計，截至14日凌晨1時，共有33人因跌倒、中暑或身體感到混亂與不適而送醫。

大阪府與世博主辦單位採取「與災害時同等」的應對措施，向受困園區的遊客發放飲用水、食品等物資。大阪府知事吉村洋文14日凌晨在社群平台X道歉，表示會場內將提供必要支援。

另外，世博主辦單位也宣布，受大阪地鐵中央線運行影響，14日開放營業時間將比平常晚1小時，改為上午10時，部分展館與設施則無法照常營業。

直到14日凌晨2時，仍有許多民眾在世博東門附近走動，不少人苦中作樂，在園區內到處亂跑，也有遊客跑到監視器前比愛心、甚至跳舞。

現場遊客透露，當晚有家庭抱著小孩坐在長椅休息，也有來自德國的遊客因資訊不足、加上日語廣播速度過快且缺乏英文資訊而感到困擾。一名來自埼玉縣的50多歲男性表示，夢洲站人群擁擠，有人因此悶熱昏倒，「現場幾乎沒有廣播或指引」。

另一名來自兵庫縣的60多歲男性則提到，原本想搭計程車回家，但被告知需要等候到早晨，只能在園區休息。

事故凸顯世博會場交通脆弱與應變不足問題。今年4月也曾有約4000人因地鐵停駛被迫滯留會場。由於目前正值盂蘭盆節連假，光是12日當天世博入場人數便高達16萬5000人，13日亦有大量人潮，顯示即便會期已開始一段時間，園區的交通及緊急應對仍需檢討。