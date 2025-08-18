《超人》大反派薩德將軍　英國男星泰倫斯史丹普逝世

▲英國男影星泰倫斯史丹普辭世，享壽87歲。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

英國資深男星泰倫斯史丹普（Terence Stamp）17日辭世，享壽87歲。他因在好萊塢電影《超人》與《超人續集》中飾演反派角色「薩德將軍」（General Zod）而廣為人知，其家人在聲明中表示，史丹普於當天上午過世，並留下豐富的藝術遺產，無論是演員還是作家，他的作品都將在未來長久啟發人們。

史丹普於1938年出生在倫敦東區，童年時經歷二戰期間的倫敦轟炸。他在年輕時先從事廣告工作，之後因獲得獎學金進入戲劇學校學習，逐步開啟演藝生涯。他曾獲得奧斯卡金像獎提名，代表作品包括1968年的《定理》（Theorem）、1971年的《地獄一季》（A Season in Hell）、以及1994年的《沙漠妖姬》（The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert）。

除了超級英雄電影中的經典反派，史丹普也曾角逐出演007情報員詹姆士龐德（James Bond）一角，雖未成功接替史恩康納萊（Sean Connery），但他的演技實力仍備受肯定。他與克里斯多福李維（Christopher Reeve）合作的1978年《超人》與1980年《超人續集》，奠定了其國際知名度。

史丹普晚年仍持續活躍於影壇，參與過湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的2008年電影《行動代號：華爾奇麗雅》（Valkyrie），以及麥特・戴蒙（Matt Damon）在2011年主演的《命運規劃局》（The Adjustment Bureau）。他的跨世代作品讓他在影迷心中占有一席之地，並隨著他的辭世，全球影壇失去了一位重要人物。