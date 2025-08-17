亞洲U15青少棒錦標賽台南登場　黃偉哲：盼中華隊旗開得勝

▲亞洲U15青少棒錦標賽17日在台南亞太國際棒球場熱血開打，吸引大批球迷進場，台南市長黃偉哲、體育署長鄭世忠到場為中華隊加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年第12屆亞洲U15青少棒錦標賽，17日在台南亞太國際棒球訓練中心點燃戰火，這也是該賽事暌違23年再度回到台灣舉辦，意義非凡，地主中華隊晚間首戰韓國，吸引大批球迷湧入，現場氣氛沸騰。

台南市長黃偉哲親赴球場加油，他表示台南是棒球文化重鎮，上月才辦完WBSC U12少棒世界盃，如今再度承辦亞洲U15最高層級賽事，展現優良場地與球迷熱情。他盼藉此讓更多國際賽事落腳台南，並祝福選手旗開得勝。

體育署長鄭世忠指出，本屆賽事象徵國際對台灣棒球實力的肯定，也是展現台南城市能量的重要舞台。他勉勵選手全力以赴，並承諾持續爭取更多國際賽事來台。體育局補充，亞太棒球訓練中心成棒主、副球場首次啟用國際賽，期盼讓各國隊伍感受到台南的熱情與專業。

本屆賽事由亞洲棒總主辦、台南市政府與中華棒協承辦，共有台灣、韓國、日本、泰國、巴基斯坦、香港、菲律賓及斯里蘭卡8支勁旅參賽。中華棒協理事長辜仲諒、市議員郭鴻儀、穎艾達利、蔡宗豪等人亦到場支持。賽事最新消息可至臉書「Team Taiwan 運動挺台灣」專頁查詢。