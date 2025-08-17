　
地方 地方焦點

台南風災後29戶修繕啟動　做工行善團已完成302戶

▲台南做工行善志工團隊，冒雨趕工完成獨居老翁住家修繕，天空出現彩虹象徵希望。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南做工行善志工團隊，冒雨趕工完成獨居老翁住家修繕，天空出現彩虹象徵希望。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南弱勢家庭，台南市勞工局推動的「做工行善團」積極投入房屋修繕，16日完成西港區兩戶災後修繕，17日又兵分多路，上午趕往後壁、七股、西港，下午再赴新營、後壁及鹽水區，進行修繕與會勘。

▲台南做工行善志工團隊，冒雨趕工完成獨居老翁住家修繕，天空出現彩虹象徵希望。（記者林東良翻攝，下同）

截至目前，風災後共規劃29戶修繕，已完成11戶、15戶施工中。由新舜營造、金主營造與南區職安促進會夥伴響應投入，形成跨產業大合作。

▲台南做工行善志工團隊，冒雨趕工完成獨居老翁住家修繕，天空出現彩虹象徵希望。（記者林東良翻攝，下同）

其中，94歲西港獨居老人陳姓案主因屋頂漏水，成為優先處理個案。志工們冒著時雨與閃電，趕在傍晚完成修繕，抬頭時天空出現一道彩虹，讓志工直呼「像是自然的祝福」。

▲台南做工行善志工團隊，冒雨趕工完成獨居老翁住家修繕，天空出現彩虹象徵希望。（記者林東良翻攝，下同）

七股區一名79年次低收青年兄弟檔家屋受損，自7月下旬起由各工會接力施作，今由油漆工會進場收尾，正式完成「做工行善團」第302戶修繕。總工會與餐飲職業工會也致贈生活物資，林俊憲立委團隊則到場慰勞志工。

▲台南做工行善志工團隊，冒雨趕工完成獨居老翁住家修繕，天空出現彩虹象徵希望。（記者林東良翻攝，下同）

後壁區一名七旬老翁獨力扶養兩名身心障礙兒，因屋損嚴重生活困苦，行善團已展開分工修繕，逐步改善危險環境。西港另一戶蘇姓低收家庭也將在下週完成屋頂搭建，恢復安穩住所。

▲台南做工行善志工團隊，冒雨趕工完成獨居老翁住家修繕，天空出現彩虹象徵希望。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，行善團至今已完成302戶修繕，其中黃偉哲市長任內即達221戶，感謝所有工會及志工家庭的付出，「這份力量讓弱勢災民感受到社會的溫暖與希望」。

