元融集團台南新總部啟用　規劃2027年前完成上市上櫃目標

▲全新完工元融集團新總部正式啟用，董事長鄭渝璉、總經理吳俊澄與執行長劉宣成等人共同揭幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

專注於鋼構製造與綠能整合的元融集團，在台南新市區正式啟用全新總部暨廠區，標誌企業邁入新一階段的重要里程碑。

揭幕典禮到場祝賀合作夥伴與地方代表，可說座無虛席，集團高層正式宣布集團預計於2027年底前完成上市上櫃規劃，向外界展現穩健經營與擴大版圖的決心。

典禮由元融集團總經理吳俊澄與執行長劉宣成共同主持，特別感謝一路以來支持集團的客戶與夥伴外，亦針對公司未來營運展望與資本市場布局進行說明。吳總經理指出：「這不僅是場地的升級，更是企業能量的集結。我們已準備好迎接更大的挑戰，未來三年將加速完成產業整合、營收穩定成長與內部治理優化，朝上市之路穩步邁進。」

典禮上，元融董事長鄭渝璉亦親臨現場，與吳總經理共同揭幕，象徵新廠區正式啟用，並召集多位員工拍攝空拍影像，象徵團隊凝聚與壯大。新總部佔地擴增、設備升級，不僅結合鋼構加工與綠能案場管理資源，更導入數位管理系統、工程研發空間與企業內訓中心，成為未來集團成長的關鍵基地。

元融集團指出，集團近年持續拓展太陽能EPC工程、結構設計、農電共生與整合型建設專案，遍佈全台大小案場已近百座，實績深耕澎湖、高雄、嘉南平原等地。隨著新廠區啟用與資本規劃啟動，元融集團未來將進一步整合旗下子公司耐斯傑能源資源，打造專業與生活雙軌行銷，推進品牌全面升級。