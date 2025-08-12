　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

今年4月寫好遺書！　半島電視台殉職記者：以色列成功殺了我

記者張方瑀／綜合報導

半島電視台（Al Jazeera）記者夏立夫（Anas al-Sharif）10日晚間在以色列空襲中喪命。他在生前早已準備好一封遺言，交代對家人的思念與對巴勒斯坦的託付，呼籲世人不要忘記加薩，更直言，「如果你們看到了這段話，那就代表以色列已經成功殺了我。」

▲▼半島電視台（Al Jazeera）記者夏立夫（Anas al-Sharif）10日晚間在以色列空襲中喪命。（圖／路透）

▲半島電視台記者夏立夫（Anas al-Sharif）10日晚間在以色列空襲中喪命。（圖／路透）

根據《衛報》報導，以色列10日對加薩市（Gaza City）發動空襲，造成5名半島電視台記者喪命，其中包括年僅28歲、戰爭爆發以來持續第一線報導的記者夏立夫。遭鎖定攻擊的是一頂供記者使用的帳篷，此舉引發包括聯合國、半島電視台總部所在的卡達（Qatar）以及多個新聞自由團體的強烈譴責。

▲▼半島電視台（Al Jazeera）記者夏立夫（Anas al-Sharif）10日晚間在以色列空襲中喪命。（圖／路透）

▲▼以色列10日鎖定攻擊一頂供記者使用的帳篷，造成5名半島電視台記者喪命。（圖／路透）

▲▼半島電視台（Al Jazeera）記者夏立夫（Anas al-Sharif）10日晚間在以色列空襲中喪命。（圖／路透）

其他4名罹難者分別是半島電視台記者穆罕默德．奎里克（Mohammed Qreiqeh），以及攝影師易卜拉欣．扎赫爾（Ibrahim Zaher）、穆罕默德．努法爾（Mohammed Noufal）和穆阿曼．阿利瓦（Moamen Aliwa）

電視台指出，另有兩人喪生，其中一人是當地自由記者穆罕默德．哈勒迪（Mohammed al-Khaldi）。

戰火中的「唯一聲音」

夏立夫出生於加薩地帶北部人口稠密的賈巴利亞（Jabalia），已在半島電視台工作約2年，他的父親2023年12月在家中遭以色列空襲喪命。半島電視台英文新聞總監奈格姆（Salah Negm）向BBC表示，夏立夫幾乎整場戰爭都留在加薩，天天報導當地民眾的處境與遭遇的攻擊。

▲▼半島電視台（Al Jazeera）記者夏立夫（Anas al-Sharif）10日晚間在以色列空襲中喪命。（圖／路透）

▲夏立夫出生於加薩地帶北部人口稠密的賈巴利亞（Jabalia）。（圖／路透）

夏立夫為了工作，長時間與家人分離，留在加薩北部採訪。他今年1月與妻子共同在Instagram發布合照，並寫道這是他與兒子15個月來第一次見面。

他經常出現在半島電視台的直播中，深入報導加薩情勢，也曾報導同事遇害事件，包括知名記者伊斯梅爾．阿爾古爾（Ismail al-Ghoul）與攝影師拉米．阿爾里菲（Rami al-Rifi）在2024年加薩市遭空襲身亡。

半島電視台阿語頻道內容經理法基赫（Raed Fakih）形容他是「加薩市唯一留下的聲音」，並稱讚他「勇敢、敬業、誠實」，因此贏得全球數十萬社群追隨者。

法基赫回憶，戰爭期間他與夏立夫多次通話，對方曾描述自己陷入飢荒與營養不良的困境，「他覺得別無選擇，只能替加薩人發聲。他和當地人一樣，飽受飢餓與失去親人的痛苦。」

今年4月留遺言　不要忘記加薩

以色列國防軍阿語發言人曾公開夏立夫的影片，指控他是哈瑪斯武裝派系成員，他清楚自己隨時可能被鎖定，因此在今年4月就留下遺言。他的社群帳號也在其遇襲身亡後，公布了這段早已寫好的遺書。

夏立夫寫道，「這是我的遺囑，也是我最後的訊息。如果你們看到了這段話，那就代表以色列已經成功殺了我，讓我的聲音被迫沉寂。真主知道，我傾盡全力、竭盡所有力量，去成為我人民的支撐與發聲者，從我睜開眼睛在賈巴利亞難民營的巷弄長大那一刻起就是如此。」

遺言提到，「我一生經歷過各種痛苦，無數次嚐過失去的滋味，但我從未猶豫過，要如實地傳遞真相，不去扭曲、不去造假——只為讓真主見證那些保持沉默的人、那些默許我們被屠殺的人、那些掐住我們呼吸的人，以及那些面對我們孩子與婦女支離破碎的身軀卻依然無動於衷、任由屠殺持續一年半以上的人。」

夏立夫最後說，「如果我死去，我是堅守信念而死。......不要忘記加薩。也不要忘記，在你們真誠的祈禱中為我祈求寬恕與接納。」

以色列再指控「恐怖分子」　國際媒體團體反駁

以色列軍方指控夏立夫假扮記者，稱他「擔任哈瑪斯恐怖小組首腦」，負責發射火箭攻擊以色列，並宣稱掌握「人員名冊、恐怖訓練課程清單、電話簿和薪資文件」等證據。然而，外界認為這些公開的截圖與名單不足以證明其說法。

▲▼半島電視台（Al Jazeera）記者夏立夫（Anas al-Sharif）10日晚間在以色列空襲中喪命。（圖／路透）

▲▼半島電視台（Al Jazeera）在攝影棚中悼念遇襲身亡的工作夥伴。（圖／路透）

▲▼半島電視台（Al Jazeera）記者夏立夫（Anas al-Sharif）10日晚間在以色列空襲中喪命。（圖／路透）

無國界記者組織（RSF）批評，這些指控「毫無根據」，並呼籲國際社會介入阻止以軍行動，「若國際社會不採取強硬行動，我們恐將見證更多對媒體工作者的法外處決。」

RSF統計，自2023年10月7日哈瑪斯襲擊事件引發戰爭以來，已有近200名記者遇害。

法基赫指控，以軍長期在殺害記者前先編造指控以掩蓋其行為，並提到2022年以軍在約旦河西岸（West Bank）襲擊行動中射殺巴勒斯坦裔美籍記者希琳．阿布阿克萊（Shireen Abu Aqla）一案。

以軍後來承認是士兵誤殺，但半島電視台稱有證據顯示這是蓄意行動，法基赫強調，「如果當年以色列為希琳的遇害負責，就不會敢在加薩殺害200名記者。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詹江村搭高鐵「偷拍黃瓊慧」　民進黨譴責：應為噁心違法行徑道歉
郭雪芙師妹成新一代內衣女神！魔鬼身材曝光
普發1萬10月底能如期發？　卓榮泰坦言有困難
賴清德慘了！美媒分析「2原因」共和黨疏遠台灣
楊柳閃過護國神山「南台灣一片紫爆」　5地區12小時雨彈猛炸
食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」
楊柳「全台風雨時程」曝！北部也有感
會見黃國昌！蔣萬安表態支持核三延役　「這句」巧妙提起李四川

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女PO網分享「馬桶發現驚人生物」　500萬網嚇壞：快去看醫生

賴清德慘了！美媒分析「共和黨疏遠台灣」：兩大原因造成不願冒險

普丁的考驗！　北約秘書長曝「普普會」是烏俄停戰關鍵

開棺驗屍！馬國13歲少女宿舍墜樓亡　疑遭權貴霸凌掀眾怒

上課到一半突心臟病發！36歲老師痛苦蹲下…死在學生面前

輝達售中晶片「川普政府抽成15%」　美律師怒發聲：明顯違憲

專挑觀光客下手　男大生被3辣妹下藥迷昏「帳戶慘盜走64萬元」

信了ChatGPT「嚴重幻覺」急送醫院！　他照做1事慘中毒

川普「關稅談判淪施壓武器」　逼南韓國防預算衝上GDP的3.8%

不爽搭機要關閉手機　女乘客暴怒「賞空姐巴掌」被強行送下機

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

女PO網分享「馬桶發現驚人生物」　500萬網嚇壞：快去看醫生

賴清德慘了！美媒分析「共和黨疏遠台灣」：兩大原因造成不願冒險

普丁的考驗！　北約秘書長曝「普普會」是烏俄停戰關鍵

開棺驗屍！馬國13歲少女宿舍墜樓亡　疑遭權貴霸凌掀眾怒

上課到一半突心臟病發！36歲老師痛苦蹲下…死在學生面前

輝達售中晶片「川普政府抽成15%」　美律師怒發聲：明顯違憲

專挑觀光客下手　男大生被3辣妹下藥迷昏「帳戶慘盜走64萬元」

信了ChatGPT「嚴重幻覺」急送醫院！　他照做1事慘中毒

川普「關稅談判淪施壓武器」　逼南韓國防預算衝上GDP的3.8%

不爽搭機要關閉手機　女乘客暴怒「賞空姐巴掌」被強行送下機

首位SOD台女優遭罵「在台厭男在日被X」！　霸氣反擊被讚爆

成龍71歲領終身成就獎！霸氣宣告：我還能打　穿唐裝現身盧卡諾影展嗆好萊塢

全球首隻「機器藏羚羊」曝光　成功偽裝混入羊群「零干擾觀測」

電子公文疑外流暗網兜售　外交部：初步查對多屬例行業務內容

高雄港與加拿大納奈莫港締結姊妹港　營運、港安與數位資通合作

轟北檢心虛拒收藍白花束　黃國昌爆「去年王俊力也曾送花到辦公室」

被爆料喊通法寺住持「老公」林岱樺嗆追殺　檢：無法評論

2年前未發現罹食道癌…方文琳拍戲喝酒來真的！白冰冰帶高粱現身

朴贊郁遭除名！否認罷工期改稿：劇本早寫完　1原因放棄上訴美國編劇工會

YTR牛排夫妻cos猗窩座看《鬼滅》！妻砸3千神還原 網誇爆：好細節

「女兒傻瓜」瘦子快瘋掉XD 1個月沒見面「抱起來狂親」

國際熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

賴清德慘了！美媒分析：共和黨正疏遠台灣

關稅調降1條件曝　10月底前完成談判

身高120cm「超小隻馬」AV女優爆紅！

川普簽署行政命令　美對中關稅寬限期再延90天

韓知名飯店春光外洩　「裸體泡桑拿」全看光

兩天2死震驚日本拳壇！JBC急喊改革

柬控泰國投下1549枚炸彈　未爆彈曝光

即／美國賓州鋼鐵廠爆炸　至少10人受傷

輝達、超微繳中國15％營收給美！美股四大指數收黑　道瓊挫200點

將女兒的寵物馬捐給動物園餵獅子

川普派800國民兵：今天是華府的解放日

川普：俄羅斯和烏克蘭都該割讓一些土地

更多熱門

相關新聞

華府犯罪率創新　川普派兵「2原因」掀爭議

華府犯罪率創新　川普派兵「2原因」掀爭議

美國總統川普（Donald Trump）再度跨出罕見一步，宣布將華盛頓特區（Washington, DC）都會警察局（Metropolitan Police Department）置於聯邦管轄，並派遣國民兵（National Guard）進駐，理由是當地犯罪「失控」。不過，專家指出，這項行動背後有兩大非同尋常之處，不僅引發軍事化國內治安的爭議，也讓外界質疑其政治動機。

駐加薩記者「遭以軍鎖定攻擊」增至6死

駐加薩記者「遭以軍鎖定攻擊」增至6死

東風-100隔6年亮相發射模糊展示

東風-100隔6年亮相發射模糊展示

影／解放軍船太多竟拿「盾艦」撞小艇

影／解放軍船太多竟拿「盾艦」撞小艇

巴勒斯坦教師　拍下自己遇害瞬間

巴勒斯坦教師　拍下自己遇害瞬間

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊半島電視台記者夏立夫

讀者迴響

熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

快訊／楊柳05：30發海警　估午後發陸警

林岱樺涉貪！　鐵證曝光

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面