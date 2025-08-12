今年4月寫好遺書！　半島電視台殉職記者：以色列成功殺了我

記者張方瑀／綜合報導

半島電視台（Al Jazeera）記者夏立夫（Anas al-Sharif）10日晚間在以色列空襲中喪命。他在生前早已準備好一封遺言，交代對家人的思念與對巴勒斯坦的託付，呼籲世人不要忘記加薩，更直言，「如果你們看到了這段話，那就代表以色列已經成功殺了我。」

▲半島電視台記者夏立夫（Anas al-Sharif）10日晚間在以色列空襲中喪命。（圖／路透）



根據《衛報》報導，以色列10日對加薩市（Gaza City）發動空襲，造成5名半島電視台記者喪命，其中包括年僅28歲、戰爭爆發以來持續第一線報導的記者夏立夫。遭鎖定攻擊的是一頂供記者使用的帳篷，此舉引發包括聯合國、半島電視台總部所在的卡達（Qatar）以及多個新聞自由團體的強烈譴責。

▲▼以色列10日鎖定攻擊一頂供記者使用的帳篷，造成5名半島電視台記者喪命。（圖／路透）



其他4名罹難者分別是半島電視台記者穆罕默德．奎里克（Mohammed Qreiqeh），以及攝影師易卜拉欣．扎赫爾（Ibrahim Zaher）、穆罕默德．努法爾（Mohammed Noufal）和穆阿曼．阿利瓦（Moamen Aliwa）

電視台指出，另有兩人喪生，其中一人是當地自由記者穆罕默德．哈勒迪（Mohammed al-Khaldi）。

戰火中的「唯一聲音」

夏立夫出生於加薩地帶北部人口稠密的賈巴利亞（Jabalia），已在半島電視台工作約2年，他的父親2023年12月在家中遭以色列空襲喪命。半島電視台英文新聞總監奈格姆（Salah Negm）向BBC表示，夏立夫幾乎整場戰爭都留在加薩，天天報導當地民眾的處境與遭遇的攻擊。

▲夏立夫出生於加薩地帶北部人口稠密的賈巴利亞（Jabalia）。（圖／路透）



夏立夫為了工作，長時間與家人分離，留在加薩北部採訪。他今年1月與妻子共同在Instagram發布合照，並寫道這是他與兒子15個月來第一次見面。

他經常出現在半島電視台的直播中，深入報導加薩情勢，也曾報導同事遇害事件，包括知名記者伊斯梅爾．阿爾古爾（Ismail al-Ghoul）與攝影師拉米．阿爾里菲（Rami al-Rifi）在2024年加薩市遭空襲身亡。

半島電視台阿語頻道內容經理法基赫（Raed Fakih）形容他是「加薩市唯一留下的聲音」，並稱讚他「勇敢、敬業、誠實」，因此贏得全球數十萬社群追隨者。

法基赫回憶，戰爭期間他與夏立夫多次通話，對方曾描述自己陷入飢荒與營養不良的困境，「他覺得別無選擇，只能替加薩人發聲。他和當地人一樣，飽受飢餓與失去親人的痛苦。」

今年4月留遺言 不要忘記加薩

以色列國防軍阿語發言人曾公開夏立夫的影片，指控他是哈瑪斯武裝派系成員，他清楚自己隨時可能被鎖定，因此在今年4月就留下遺言。他的社群帳號也在其遇襲身亡後，公布了這段早已寫好的遺書。

This is my will and my final message. If these words reach you, know that Israel has succeeded in killing me and silencing my voice. First, peace be upon you and Allah’s mercy and blessings.



Allah knows I gave every effort and all my strength to be a support and a voice for my… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

夏立夫寫道，「這是我的遺囑，也是我最後的訊息。如果你們看到了這段話，那就代表以色列已經成功殺了我，讓我的聲音被迫沉寂。真主知道，我傾盡全力、竭盡所有力量，去成為我人民的支撐與發聲者，從我睜開眼睛在賈巴利亞難民營的巷弄長大那一刻起就是如此。」

遺言提到，「我一生經歷過各種痛苦，無數次嚐過失去的滋味，但我從未猶豫過，要如實地傳遞真相，不去扭曲、不去造假——只為讓真主見證那些保持沉默的人、那些默許我們被屠殺的人、那些掐住我們呼吸的人，以及那些面對我們孩子與婦女支離破碎的身軀卻依然無動於衷、任由屠殺持續一年半以上的人。」

夏立夫最後說，「如果我死去，我是堅守信念而死。......不要忘記加薩。也不要忘記，在你們真誠的祈禱中為我祈求寬恕與接納。」

以色列再指控「恐怖分子」 國際媒體團體反駁

以色列軍方指控夏立夫假扮記者，稱他「擔任哈瑪斯恐怖小組首腦」，負責發射火箭攻擊以色列，並宣稱掌握「人員名冊、恐怖訓練課程清單、電話簿和薪資文件」等證據。然而，外界認為這些公開的截圖與名單不足以證明其說法。

▲▼半島電視台（Al Jazeera）在攝影棚中悼念遇襲身亡的工作夥伴。（圖／路透）



無國界記者組織（RSF）批評，這些指控「毫無根據」，並呼籲國際社會介入阻止以軍行動，「若國際社會不採取強硬行動，我們恐將見證更多對媒體工作者的法外處決。」

RSF統計，自2023年10月7日哈瑪斯襲擊事件引發戰爭以來，已有近200名記者遇害。

法基赫指控，以軍長期在殺害記者前先編造指控以掩蓋其行為，並提到2022年以軍在約旦河西岸（West Bank）襲擊行動中射殺巴勒斯坦裔美籍記者希琳．阿布阿克萊（Shireen Abu Aqla）一案。

以軍後來承認是士兵誤殺，但半島電視台稱有證據顯示這是蓄意行動，法基赫強調，「如果當年以色列為希琳的遇害負責，就不會敢在加薩殺害200名記者。」