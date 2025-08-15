　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

貝佐斯母親辭世享壽78歲　與失智症奮戰多年、遺下溫暖身影

傑夫貝佐斯（左）與母親傑姬（右）母子感情緊密。（翻攝X@dailyxdigest）

▲傑夫貝佐斯（左）與母親傑姬（右）母子感情緊密。（翻攝X@dailyxdigest）

圖文／鏡週刊

亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）的母親傑姬貝佐斯（Jackie Bezos）於美國時間8月14日辭世，享壽78歲。家族共同創立的「貝佐斯家族基金會」對外證實。貝佐斯也在社群媒體上的發文，透露母親是在與「路易體失智症」（Lewy Body Dementia）抗爭多年後安詳離世，當時家人圍繞在側。

貝佐斯在IG發文，透露母親離世，寫道：「她的人生在很年輕時就提早進入了成年，在17歲那個稚嫩的年紀，就成為了我的母親。這絕不容易，但她讓一切都順利進行。她以滿腔熱情投入愛我的工作，幾年後將我那出色的父親帶進這個團隊，接著又把我的妹妹、弟弟加入她要去愛、守護與滋養的名單。此後，她要去愛的人名單從未停止增長，她永遠是付出遠比獲得來得多的人。」

貝佐斯表示：「在與路易體失智症長期抗爭後，今天她離開了我們，身邊圍繞著許多愛她的人，有她的孩子、孫子孫女，以及我的父親。我知道，在最後的時刻，她感受到了我們的愛。我們能在她的人生中，是莫大的幸運。我會永遠將她放在心中，安全無虞。」最後寫下：「我愛你，媽媽。」

貝佐斯的二婚妻子桑切斯（Lauren Sánchez Bezos）心碎留言：「我們會非常想念她的。愛你。」

貝佐斯母親辭世！享壽78歲　與失智症奮戰多年、遺下溫暖身影

▲傑姬貝佐斯於14日離世，享壽78歲。（翻攝Jeff Bezos IG）

根據《People》報導，傑姬在2020年被診斷罹患路易體失智症，那是一種神經退化疾病，常見症狀包括認知功能波動、注意力與警覺性起伏、視覺幻覺、睡眠行為異常（夢境中會有激烈動作）、動作遲緩或僵硬（類似帕金森氏症）、走路不穩增加跌倒風險。患者記憶力可能初期保留，但思考與動作協調逐漸惡化，是僅次於阿茲海默症的第二大常見失智類型。

傑姬在1946年12月29日出生，與丈夫邁克貝佐斯（Mike Bezos）結縭多年，育有3名子女──傑夫、克莉絲蒂娜（Christina）與馬克（Mark），家庭成員包括11名孫子女與1名曾孫。

如今傑姬離世，貝佐斯獎學金計畫（Bezos Scholars）也在社群平台向她致敬，讚揚她對社會的影響與溫暖。貝佐斯家族基金會發文表示，傑姬一直將家庭放在第一位，無論是帶傑夫去電子零件行、陪克莉絲蒂娜練啦啦隊，還是幫馬克搬運鼓組，她總是親力親為，充滿耐心與智慧地陪伴孩子們成長。

基金會進一步寫道：「她總是創造出一個讓人感到安全、被傾聽與被照顧的空間。無論是一盤食物、一段建議或一雙傾聽的耳朵，她總能讓人感覺像是家人。」「她擁有無與倫比的心胸與行動力，從不接受現狀，是無數人生命中的力量與光芒。」為紀念傑姬，家人呼籲，各界不需致送鮮花，而是可考慮捐助一個對你有意義的非營利組織，或以一個簡單的善舉，來緬懷她的一生。


貝佐斯19歲繼子搬出上億豪宅！大學宿舍「獨自組家具」畫面曝　媽：好心碎
貝佐斯辣妻「進化前」長這樣！　加州整形醫分析「臉頰把眼睛擠歪了」
才參加貝佐斯婚禮！台裔貴婦黏林熙蕾　曝30年閨密情：喜歡台灣女孩來陪我

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

貝佐斯母親辭世享壽78歲　與失智症奮戰多年、遺下溫暖身影

美國白宮14日宣布，總統川普將於阿拉斯加時間15日上午11點（台灣16日凌晨3點），在安克拉治（Anchorage）與俄羅斯總統普丁舉行雙邊會晤。

