國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「雙普會」各有盤算！　BBC：普丁欲重返全球舞台

▲▼美國總統川普和俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普和普丁15日將在美國阿拉斯加會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普和俄羅斯總統普丁15日將在美國阿拉斯加會面，針對結束俄烏戰爭展開對話。不過，雙方的盤算並不一致，英國BBC分析指出，普丁的立場始終明確，就是奪取烏克蘭領土、重返全球政治舞台；川普則不掩飾自己想當「全球和平締造者」的願望。

普丁鎖定國際承認與領土戰果

普丁（Vladimir Putin）此行首要目的，就是來自美國的「承認」，因為這意味著西方孤立俄羅斯的努力未能成功。舉行峰會加上雙方預計召開聯合記者會，都讓克里姆林宮有理由宣稱俄羅斯重返全球政治舞台。

選在阿拉斯加會面，對俄方更具戰略與象徵意義。該地距俄羅斯楚科奇（Chukotka）最近處僅90公里，不必飛越「敵對」領空，且遠離歐洲與烏克蘭，符合俄方繞過基輔與歐盟領袖、直接與美國談判的策略。莫斯科更引用19世紀沙俄出售阿拉斯加給美國的歷史，宣稱國界可以改變、領土可以易手。

▲▼ 俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

除了象徵，普丁更堅持保留在頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松（Kherson）所奪下的全部土地，並要求烏軍撤出剩餘控制區。

若川普支持俄方的領土要求，俄方可能認為，烏克蘭一旦拒絕，川普就會全面切斷對基輔的支持，轉而與俄羅斯發展關係並推動經濟合作。

不過，若是經濟壓力迫使俄羅斯結束戰爭，普丁或許會考慮妥協，但目前看不出跡象，俄官員仍稱俄軍握有戰場主動權。

川普盼扮演和平締造者　但態度搖擺

川普（Donald Trump）在2024年大選期間曾放話，幾天內就能結束俄烏戰爭。重返白宮後，他對烏俄態度反覆，既曾在白宮會議中斥責澤倫斯基，也曾暫停軍援，近來則加大對普丁的批評，威脅祭出制裁，卻屢屢在最後一刻收手。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

如今川普在美國本土接待普丁，並提出「土地交換」構想，引發烏克蘭憂慮恐以領土讓步換和平。他本週先是淡化峰會期待，稱這只是「試探性」會面，甚至可能兩分鐘後就結束；但很快又改口，表示相信普丁與澤倫斯基都想要和平。

歐洲多國領袖與澤倫斯基已在會前與川普通話，避免他與普丁達成烏方不能接受的協議。川普多次表示，自己最大的政治遺產希望是「和平締造者」，甚至對諾貝爾和平獎充滿興趣。

川普14日在橢圓形辦公室吹噓，自上任以來解決了多起國際衝突，但談到烏俄戰爭時，他罕見地承認遇到挑戰，「我原以為這是最容易解決的一場戰爭，結果它是最難的。」

BBC分析指出，在這次的談判中，若川普找到任何可以宣稱推進和平的機會，他勢必會抓住，而普丁這位老練的談判者，或許正打算在俄方條件下，讓川普獲得這樣的「政績」。

「雙普會」各有盤算！　BBC：普丁欲重返全球舞台

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞阿拉斯加雙普會

