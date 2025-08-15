「雙普會」各有盤算！　BBC：普丁欲重返全球舞台

▲川普和普丁15日將在美國阿拉斯加會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普和俄羅斯總統普丁15日將在美國阿拉斯加會面，針對結束俄烏戰爭展開對話。不過，雙方的盤算並不一致，英國BBC分析指出，普丁的立場始終明確，就是奪取烏克蘭領土、重返全球政治舞台；川普則不掩飾自己想當「全球和平締造者」的願望。

普丁鎖定國際承認與領土戰果

普丁（Vladimir Putin）此行首要目的，就是來自美國的「承認」，因為這意味著西方孤立俄羅斯的努力未能成功。舉行峰會加上雙方預計召開聯合記者會，都讓克里姆林宮有理由宣稱俄羅斯重返全球政治舞台。

選在阿拉斯加會面，對俄方更具戰略與象徵意義。該地距俄羅斯楚科奇（Chukotka）最近處僅90公里，不必飛越「敵對」領空，且遠離歐洲與烏克蘭，符合俄方繞過基輔與歐盟領袖、直接與美國談判的策略。莫斯科更引用19世紀沙俄出售阿拉斯加給美國的歷史，宣稱國界可以改變、領土可以易手。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）



除了象徵，普丁更堅持保留在頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松（Kherson）所奪下的全部土地，並要求烏軍撤出剩餘控制區。

若川普支持俄方的領土要求，俄方可能認為，烏克蘭一旦拒絕，川普就會全面切斷對基輔的支持，轉而與俄羅斯發展關係並推動經濟合作。

不過，若是經濟壓力迫使俄羅斯結束戰爭，普丁或許會考慮妥協，但目前看不出跡象，俄官員仍稱俄軍握有戰場主動權。

川普盼扮演和平締造者 但態度搖擺

川普（Donald Trump）在2024年大選期間曾放話，幾天內就能結束俄烏戰爭。重返白宮後，他對烏俄態度反覆，既曾在白宮會議中斥責澤倫斯基，也曾暫停軍援，近來則加大對普丁的批評，威脅祭出制裁，卻屢屢在最後一刻收手。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



如今川普在美國本土接待普丁，並提出「土地交換」構想，引發烏克蘭憂慮恐以領土讓步換和平。他本週先是淡化峰會期待，稱這只是「試探性」會面，甚至可能兩分鐘後就結束；但很快又改口，表示相信普丁與澤倫斯基都想要和平。

歐洲多國領袖與澤倫斯基已在會前與川普通話，避免他與普丁達成烏方不能接受的協議。川普多次表示，自己最大的政治遺產希望是「和平締造者」，甚至對諾貝爾和平獎充滿興趣。

川普14日在橢圓形辦公室吹噓，自上任以來解決了多起國際衝突，但談到烏俄戰爭時，他罕見地承認遇到挑戰，「我原以為這是最容易解決的一場戰爭，結果它是最難的。」

BBC分析指出，在這次的談判中，若川普找到任何可以宣稱推進和平的機會，他勢必會抓住，而普丁這位老練的談判者，或許正打算在俄方條件下，讓川普獲得這樣的「政績」。