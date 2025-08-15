美特勤局數百人出動！強化美俄峰會維安　俄外長抵阿拉斯加

▲美俄峰會將在愛爾門道夫與李查遜聯合基地舉行。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美俄峰會即將在美國阿拉斯加登場，美國特勤局探員前往阿拉斯加進行事前籌備，特勤局肩負的任務異常複雜，那就是要在同一地點保護美國及俄羅斯總統。俄羅斯外交部長（Sergei Lavrov）以及駐美大使達爾奇耶夫（Alexander Darchiev）目前已經抵達美國阿拉斯加，為即將登場的美俄峰會進行籌備。

彭博報導，數百名美國探員已抵達阿拉斯加第一大城安克拉治（Anchorage），就是要確保這場峰會能夠順利進行。知情人士透露，由於川普僅在一周前才宣布此次會談，維安籌備工作被壓縮在一周內完成，讓整個行動變成「全力衝刺」。

雖然峰會在美國本土舉行，可讓特勤局能自由調動武器、通訊設備和醫療裝備，但阿拉斯加地理條件存在挑戰。安克拉治飯店客房數量有限，租車市場規模較小，迫使當局必須從其他州空運或運送車輛、設備，車隊SUV車輛則是要透過貨機運過去。

峰會地點選在阿拉斯加最大的軍事基地「愛爾門道夫與李查遜聯合基地」（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行，這座冷戰時期建立的基地距離俄羅斯不到1000公里，具備可控空域等優勢。

文中提到，雙邊會晤採取對等原則，這意味著兩名領導人都能擁有相同待遇，例如若有10名美國探員駐守在會議室外，那麼10名俄羅斯探員也將站在另一側。類似安排也適用車隊以及翻譯人員等，據信特勤局正在等待俄羅斯正式批准完整的維安計畫。