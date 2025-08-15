　
    • 　
>
美特勤局數百人出動！強化美俄峰會維安　俄外長抵阿拉斯加

▲▼ 美國阿拉斯加軍事基地「愛爾門道夫與李查遜聯合基地」（Joint Base Elmendorf-Richardson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美俄峰會將在愛爾門道夫與李查遜聯合基地舉行。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美俄峰會即將在美國阿拉斯加登場，美國特勤局探員前往阿拉斯加進行事前籌備，特勤局肩負的任務異常複雜，那就是要在同一地點保護美國及俄羅斯總統。俄羅斯外交部長（Sergei Lavrov）以及駐美大使達爾奇耶夫（Alexander Darchiev）目前已經抵達美國阿拉斯加，為即將登場的美俄峰會進行籌備。

彭博報導，數百名美國探員已抵達阿拉斯加第一大城安克拉治（Anchorage），就是要確保這場峰會能夠順利進行。知情人士透露，由於川普僅在一周前才宣布此次會談，維安籌備工作被壓縮在一周內完成，讓整個行動變成「全力衝刺」。

雖然峰會在美國本土舉行，可讓特勤局能自由調動武器、通訊設備和醫療裝備，但阿拉斯加地理條件存在挑戰。安克拉治飯店客房數量有限，租車市場規模較小，迫使當局必須從其他州空運或運送車輛、設備，車隊SUV車輛則是要透過貨機運過去。

峰會地點選在阿拉斯加最大的軍事基地「愛爾門道夫與李查遜聯合基地」（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行，這座冷戰時期建立的基地距離俄羅斯不到1000公里，具備可控空域等優勢。

文中提到，雙邊會晤採取對等原則，這意味著兩名領導人都能擁有相同待遇，例如若有10名美國探員駐守在會議室外，那麼10名俄羅斯探員也將站在另一側。類似安排也適用車隊以及翻譯人員等，據信特勤局正在等待俄羅斯正式批准完整的維安計畫。

08/14 全台詐欺最新數據

克宮證實：雙普會「不簽任何文件」　

克宮證實：雙普會「不簽任何文件」　

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）即將在阿拉斯加舉行高峰會，但克里姆林宮已經先打預防針，表示會後不會簽署任何協議文件，同時高度肯定川普在處理棘手議題時展現出的「前所未有的特別作風」。

雙普會鋪路　川普：須邀澤倫斯基再開一次會

雙普會鋪路　川普：須邀澤倫斯基再開一次會

傳美政府洽談「入股英特爾」　密談細節曝

傳美政府洽談「入股英特爾」　密談細節曝

川普、普丁見面時間揭曉　翻譯陪同「一對一會談」

川普、普丁見面時間揭曉　翻譯陪同「一對一會談」

女挖到2.3克拉鑽石　「市價80萬元」當訂婚戒

女挖到2.3克拉鑽石　「市價80萬元」當訂婚戒

