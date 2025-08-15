3歲女兒撞倒4.8萬元石桌　媽被店家「逼交信用卡」扣留：很羞辱

▲美國女童意外撞壞咖啡廳桌子，事件在網路上爆紅。（圖／翻攝自TikTok）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州一名母親分享，她在咖啡廳排隊結帳時，3歲女兒不小心把店內一張要價1600美元（約台幣4.8萬元）的大理石桌撞倒毀壞，雖然她有意願賠償，店家卻強迫她交出信用卡、駕照、電話等個資，否則不能離開現場，店家做法引發爭議。

女子凱西(Kathy Denman)在網路上分享，她10日帶著3歲女兒到當地咖啡廳Hazelnut Café消費時，女兒的腳不小心踢到大理石桌，導致約49公斤的桌子倒下並且毀損，她強調自己有打算要負起責任賠償，可是店家咄咄逼人的態度讓她感覺受辱。

凱西表示，店家一直以「你弄壞桌子，你得賠」為由，強迫她一定要交出信用卡資訊、電話、電子信箱、駕照等個資，否則就不准她離開，最後在店裡被扣留20多分鐘，「我當下感覺非常羞辱和尷尬」，所以她把事件分享在網上，想詢問網友的意見。

影片獲得1千多萬點閱爆紅，引發網友不同看法，有網友支持店家有權利要求凱西賠償，但也有許多人批評店家態度，還有人指出，「小女孩怎麼可能推得動這麼重的桌子，顯示該桌子本來就不穩固」，幸好事件沒有造成女童與其他乘客受傷。

凱西在其他影片分享後續，後來她接到店家電話，對方已為他們當天受到的待遇道歉，雙方已經和平解決這件事情。咖啡廳對外表示，為了安全起見，已將店內所有類似桌子移除，以免再發生類似事件。