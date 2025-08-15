　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從書寫愛情故事的部落客變反共KOL　「李老師」疑遭中共僱黑手黨威脅

李穎家門口的監視器錄下噴漆者，此人噴完牆面，數秒後將監視鏡頭也噴成紅色。左側門後當時還藏有另一人。（李穎提供）

▲李穎家門口的監視器錄下噴漆者，此人噴完牆面，數秒後將監視鏡頭也噴成紅色。左側門後當時還藏有另一人。（圖／李穎提供）

圖文／鏡週刊

白紙運動爆發32個月後，「李老師不是你老師」近日又忙碌起來。四川江油市少女被霸凌，抗議民眾與警方對峙，最終爆發流血衝突。李老師接受中國民眾投稿相關影音，發表在X平台，全球媒體關注、轉發。

李穎在中國白紙運動期間因「李老師不是你老師」爆紅，從一個轉發抗爭資訊的網路使用者，到被廣為人知的「反共KOL」，再到無法歸國的諾貝爾和平獎候選人，「情緒穩定」並非不緊張，而是被迫不停進化，以應對中共跨境鎮壓之下，無所不在的威脅。

普通人如何被推上風口浪尖？他其實曾是在網路書寫雪月風花愛情故事的部落客，如今「雪花」對他來說不再是浪漫意象，而是所有大展鴻圖的國家偉大敘事背後的代價，包括他自己。

2024年某日羅馬時間傍晚，兩名白人男子來到李穎居住的公寓門前，一人左顧右盼，另人迅速從兜裡掏出一罐紅色噴漆，在他家門口留下六個字母—STUPRA。

義大利文裡，這字的意思是：強姦。

住家遭噴紅漆指向黑手黨

「我那時在玩手機，」李穎回憶，「App忽然彈出通知，門口有人。我跑去看監控（監視器），以為他們要破門而入。我早就準備好，可能會有這一天。」

「他們一直在我的門口看，開始掏東西，掏了半天，結果掏出一罐噴漆。」李穎躲在門後，見對方完成塗鴉之後猛地轉頭，將噴嘴對準監視器。視野一片霧紅，他什麼也看不見了。

李穎在義大利曾遭跟蹤，家門口疑似被當地黑手黨噴漆威脅。「STUPRA」在義大利文意指「強姦」。（李穎提供）

▲李穎在義大利曾遭跟蹤，家門口疑似被當地黑手黨噴漆威脅。「STUPRA」在義大利文意指「強姦」。（圖／李穎提供）

彼時李穎已在中共騷擾下換了4個住處，疲憊到不想再搬了。他錄下在屋外徘徊的各種歐洲與亞洲面孔，這些人甚至連口罩都不戴，「我把監控的燈關掉，也許他們誤以為我沒錄影？其實，我在錄。」「中共在別的國家執法，我覺得該讓義大利警方知道這件事。」李穎報警，急著解釋如何被騷擾。義大利警察與憲兵都來了，憲兵打斷他：「我們不想談這件事。我們只談塗鴉。」

真正被嚇壞的人，是房東。「房東告訴我：『我不知道你經歷過什麼事，但我知道，你肯定惹了不該惹的人。』」事實上，房東不知悉也不在意中共跨境鎮壓，噴漆事件後，房東判斷李穎引來黑手黨，憂思驚懼，擔心整棟樓從此不安全，令他限期搬家。

33歲的李穎情緒穩定地分享這個故事，臉上沒什麼表情。當然，我們不便拍攝他的表情—2022年底中國白紙運動爆發至今，他不曾公開露面。他今年首度來台，二二八事件78週年這天，我約他在台北天馬茶房附近見面。李穎與32歲、加拿大中國華僑Youtuber「多倫多方臉」（以下簡稱方臉）一同現身。李穎面色從容與我們寒暄，才坐下，眼神卻已前後張望。

李穎（右）、多倫多方臉（左）訪台期間在街頭走動，無意看見牆面張貼斑駁的中國海外反共人士活動海報，2人駐足觀看許久。

▲李穎（右）、多倫多方臉（左）訪台期間在街頭走動，無意看見牆面張貼斑駁的中國海外反共人士活動海報，2人駐足觀看許久。

我問他如何保持穩定，李穎笑問：「我情緒穩定？可能經歷的事多了，我和方臉平常對話，情緒不大穩定，你看，我倆剛走路就一直笑。」笑什麼呢？方臉補充：「我開玩笑說，如果在海外被暗殺，就代表你成功了。中共怕你怕到要來暗殺你耶。」

「李老師遇到中共跨境鎮壓，還是堅持下來，想辦法把所有項目去中心化運行。假設他今天就死了，帳號和社群還是可運作…」方臉說到一半，李穎使了個眼色：「這個，就不具體說了。」

基於安全考量，李穎只同意被拍攝背影。大稻埕人潮眾多，他努力配合我們的擺拍需求。只是當攝影記者把他拉到巷裡拍攝，為求所有人心安，我與方臉需輪流站巷口「把風」，留意四處。

你也許覺得荒謬：在台北走動，何需小心至此？別忘了，2019年9月，香港歌手何韻詩於台北聲援香港反送中，突遭統促黨成員潑淋紅漆；2020年4月，香港銅鑼灣書店店長林榮基在台北吃早餐，忽有紅漆迎頭澆下；2020年10月，聲援在台港人的保護傘餐廳遭人潑灑雞屎水。潑漆潑糞都只是表面，真正危機，是境外勢力正嚴重干擾台灣民主社會，而且，他們並不打算遮掩。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


一鏡到底／雪花的責任　專訪諾貝爾和平獎候選人「李老師不是你老師」
雪花的責任2／粉絲被中共帶走盤問　李老師去年緊急籲粉絲退追「瞬間掉粉20萬人」
雪花的責任3／中共跨境鎮壓騷擾不斷　「每天都有人發虐貓照給我」

秦楊右眼突失明！最新病況曝　哀嘆「已經定案」
歐陽靖被診斷「已達糖尿病前期」！體脂飆43.7%
明知危險拒賠！一家5口墜谷「400萬也要A」　她怒：欺負14
「地瓜王國」被逼良田種電！　農民包圍怒吼：我們要種田
「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！　F奶、24腰視角太邪惡
難得藍綠合！白委質詢離題不甩制止　狂槓韓國瑜、卓榮泰

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

