美前國務顧問建議「放寬槍枝管制、故宮文物還中國」：重新定義台灣

記者吳美依／綜合報導

美國前國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）上周撰文「台灣何以失去川普」之後，12日再度投書對台灣現況提出「解方」，包括放寬槍械管制、退還美援資金、歸還故宮文物、效法以色列建立獨立自衛理念等。

惠頓在最新投書中強調，「國防是任何國家政府的首要責任」，台灣應該建立明確的「自主防衛」概念，戰略原則是必要時能憑自身資源無限期作戰。可仿效以色列模式，公開宣告永不要求美國人為台灣犧牲生命，同時吸取烏克蘭經驗，打造「世上最先進的無人機部隊」，結合高科技感測器與分散式網路技術，出售給太平洋各國，快速強化區域防禦能力。

此外，台灣應該準備公開討論全島作戰計畫，有一群愛國志願者雖然目前不在軍隊中，卻仍使用空氣槍練習戰鬥戰術，希望有一天能夠使用真正的武器，在戰爭中協助防禦，他們應該被納入類似瑞士的民兵組織，在武器、戰術、後勤、指揮、醫藥和其他方面接受適當訓練。台灣應該放寬槍枝法律，允許合格民兵在分散各地的軍械庫存放武器。

針對美國支持，惠頓直言台灣應該主動測試華府真實態度。美國積欠台灣軍購高達215億美元，建議要求美國國會議員促成交付，並且看準川普喜歡高額軍售這一點，再把採購金額增至400億美元。此外也應爭取參與美國主導的環太平洋軍演（RIMPAC），並在台灣設立軍演秘書處，作為軍事合作機制。

最後，惠頓還建議退回美國政府近年提供台灣的資金。數十年來，台灣都是自籌防衛經費，但國會鷹派未經台灣要求就把援台資金寫入預算，反而削弱台灣「不拿美國錢」的獨特地位。雖以國防角度而言，這筆錢不算大金額，退回卻能夠重奪話語權。

政治定位方面，惠頓建議「重新定義台灣」，在不正式宣布獨立的情況下，持續塑造明確的台灣身份認同，儘管其根源會追溯到中國，就像美國與英國的關係一樣，但應該徹底切斷與中國及中華民國的政治連結。具體作法包括移除鈔票上與立法院的孫中山肖像、把中正紀念堂改為民主化博物館並移走蔣中正銅像、更改華航中鋼等企業名稱，甚至將故宮文物歸還中國大陸。

惠頓強調，「台灣的未來不應由華盛頓或北京決定，而是由台灣自己決定。」除了上述措施，他還建議透過金融業全面改革與放鬆管制，刺激國內成長並吸引外資，讓台灣從半導體代工基地，轉型為經濟自由堡壘。