陸現役「運力最強」長征火箭發射　首採用多助推尾翼並行總裝方案

長征五號乙運載火箭／遠征二號上面級13日14時43分在大陸海南文昌航天發射場點火升空，將衛星互聯網低軌08組衛星送入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。報導指，其首次採用多助推尾翼並行總裝方案，為現役運力最強。

中國航天科技集團八院（上海航天技術研究院）消息稱，作為中國現役長征運載火箭中運力最強的成員，長征五號乙運載火箭芯級直徑達5米（公尺，下同），捆綁4個3.35米助推器，起飛推力超過1000噸，具備近地軌道25噸的運載能力。

其中，中國航天科技集團八院負責抓總研製的4個3.35米助推器，為全箭提供了90%以上的起飛推力，是長征五號乙運載火箭起飛的主要動力源。

本次發射任務實施零窗口發射，長征五號乙運載火箭八院試驗隊首次重複使用垂調設備，在垂直轉運前即完成垂調設備的下箭。同時，本發火箭首次采用多助推尾翼並行總裝方案，吊裝、防熱工作並行開展，有效提升了技術區的工作效率，為長征五號乙運載火箭的高密度發射奠定了堅實的基礎。

本次發射的長五乙火箭和遠征二號上面級由中國航天科技集團一院抓總研製。衛星互聯網低軌08組衛星由五院抓總研製。其中，遠征二號上面級是目前規模最大、能力最強的常規動力液體上面級。

長五乙火箭/遠征二號上面級組成的運載系統，可執行近地軌道、太陽同步軌道等軌道發射任務，具備一箭一星、一箭多星發射及星座部署能力，支持串聯布局、並聯布局、側掛布局和串並聯布局等。

本次發射是長征五號乙運載火箭的第7次發射，是長征五號系列火箭第15次發射，是中國長征系列運載火箭第588次發射。

