大陸 大陸焦點 特派現場

48小時內對歐盟、加日密集反制　官媒：中國釋放一個強烈信號

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲大陸官方48小時內反制措施落地，釋放「不損害中國利益」明确信號。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中國商務部48小時內連續宣布反制與貿易救濟措施，涉及針對歐盟、加拿大與日本，釋放出在國際經貿博弈中堅決維護自身利益的明確信號。大陸官媒《新華社》微信公眾號「牛彈琴」今也發文分析，以《中國釋放了一個強烈信號》為題，解釋商務部此舉不僅回應了各國對華不公舉措，也展現中國「講道理、講規則、講誠信」的立場，絕不會在核心利益上妥協。

中國商務部前天12日針對加拿大進口油菜籽作出反傾銷初裁，認定其存在大量政府補貼與優惠政策，造成產能嚴重過剩，對中國國內油菜籽產業造成衝擊，傾銷幅度達75.8%。油菜籽為中國第一大油料作物，種植面積逾1億畝，關聯近1億農戶。2021年至2023年間，加拿大對華出口油菜籽數量驟增，導致國內價格下跌、產業虧損嚴重。初裁裁定將對相關產品徵收反傾銷稅。

昨天13日商務部宣布將兩家歐盟銀行列入反制清單，禁止境內組織與個人與其開展相關交易與合作。商務部明確指出，此舉是回應歐盟對兩家中國金融機構的制裁。外媒報導，該兩家銀行均位於立陶宛。該國日前設歐洲首座「台灣」代表處成立後遭到施壓，被北京視為踩「台灣問題」紅線與底線。

同日，中國商務部還對自加拿大與日本進口的卤化丁基橡膠作出初裁，認定兩國產品存在傾銷。卤化丁基橡膠是一種高端合成新材料，中國是全球最大需求國。由於自印度進口量極小，中方依規終止對印度的調查。

大陸官媒《新華社》微信公眾號「牛彈琴」今14日也發文分析，以《中國釋放了一個強烈信號》為題，內文先破題，「牛彈琴完全我個人的看法，最近的一系列反制，中國向世界釋放了一個強烈信號。什麼信號？中國人講道理講規則講誠信，但損害中國利益，拿中國利益當投名狀，中國堅決不答應，不接受，更不會沒有反制。」

該文指出，「歐盟你先挑起事端，那對不起，來而不往非禮也。哦，看了一下外媒，說中國反制的這兩家歐盟銀行，都位於立陶宛。」

再來說說加拿大。牛彈琴文章稱指出，「中國是加拿大油菜籽最大出口市場。在油菜籽行業，是加拿大存在大量政府補貼，是加拿大產能嚴重過剩，是加拿大在向中國進行傾銷。那對不起，反傾銷稅沒商量。」

文章又稱，「中國也是全球最大的鹵化丁基橡膠需求國。加拿大和日本產品存在傾銷，中國國內產業深受其害，證據確鑿，那對不起，反制措施出台，其中加拿大傾銷幅度為26.2%-40.5%。」

▲▼中國監視器大廠海康威視（Hikvision）。（圖／路透）

▲中國監視器大廠海康威視（Hikvision）。（圖／路透）

文章指出，此前6月27日，加拿大以「國家安全」為由，命令海康威視停止在加運營。「一家中國企業，威脅到了加拿大的國家安全？」顯然，這是對中國企業利益的侵犯，更是對中國企業的污名化和妖魔化。中國肯定不答應。不管是歐盟，還是日本，尤其是加拿大，損害中國利益，拿中國利益當投名狀，那中國必然會反制。

文章還強調，這段話，應該說給某些國家聽的，其中，肯定就包括加拿大。「很簡單，這個世界，馬善被人騎，人善被人欺，打得一拳開，免得百拳來。」

文章也諷刺，加拿大在中美競爭選邊站隊，向美國遞交「投名狀」，最後川普六親不認，要對加拿大徵收30%的關稅，而且各種場合侮辱加拿大和加拿大領導人，公開宣稱要吞併加拿大成為美國的第51個州。

「當前，加拿大最大的挑戰最大的威脅是什麼？肯定不是中國。」文章也表示，希望中加是合作共贏，其他國家，包括歐盟在內，也要以加拿大為鑒，「中國是講道理的，講規則的，講誠信的，但中國可不是隨意可欺負的。」

08/13 全台詐欺最新數據

