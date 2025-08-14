躲避關稅新天地！中國企業「轉攻印尼」　上半年投資飆82億美元

▲眾多穆斯林走在印尼雅加達（Jakarta）街上。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》報導，中國企業為了規避美國高額關稅，紛紛大舉進軍印尼市場。在雅加達經營工業用地業務的高曉玉（Gao Xiaoyu，音譯）透露，最近每天從早到晚都在跟中國企業開會，詢問赴印尼設廠或擴大業務的電話，接都接不完。

高曉玉2021年創立工業土地諮詢公司「PT Yard Zeal Indonesia」，起初僅有4名員工，如今已經擴大到40人，「我們最近很忙，從早到晚都在開會，工業園區也很繁忙。」

越南和泰國是中國企業海外多元化的第一波主要受益者，但在最近與美國的貿易動盪之中，其他鄰國也跟著獲利。

其中，印尼被美國課徵的對等關稅僅19%，與馬來西亞、菲律賓、泰國相同，並且略低於越南的20%。與鄰國相比，它身為東南亞最大經濟體、全球人口第4大的國家，「龐大內需市場」成為最大優勢。

▲印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）積極推動與中國的關係。（圖／路透社）



印尼同時也是全球第3大機車市場，在這裡銷售機車頭燈的中國製造商張超（Zhang Chao，音譯）表示，「如果能夠在印尼建立穩固的商業版圖，基本上就等於拿下東南亞市場的半壁江山。」

不只是中國企業青睞印尼，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）也積極推動雙邊關係，去年11月訪問北京、會晤習近平，今年5月更接待中國總理李強訪問雅加達。

政府數據顯示，印尼今年第2季經濟成長達5.12%，不僅高於預期，還是2年來最亮眼成績。今年上半年，中國及香港對印尼投資達82億美元，年增率高達6.5%。印尼外國直接投資（FDI）總額成長2.58%，達到432.6兆印尼盾（約266億美元），而雅加達當局預期，下半年還會湧入更多投資。