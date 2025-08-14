　
對盟友比中指！各國受夠川普關稅　最大反擊「鎖定F-35」

▲▼F-35A隱形戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普非常重視盟友採購F-35的訂單。圖為F-35A隱形戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美媒政客（POLITICO）報導，美國總統川普的關稅政策，宛如對於盟友們「比中指」，隨著各國不滿情緒爆發，許多政府的美製軍火採購計畫接連喊卡，而且直接衝擊川普最重視的F-35戰鬥機訂單，成為迄今最大反擊。」

西班牙針對國防支出提高至GDP的5%，與華府發生爭執，如今正式放棄斥資數十億美元的F-35採購案，轉而將資金投入歐製颱風戰鬥機（Eurofighter Typhoon）與未來空戰系統（Franco-German Future Combat Air System）。

瑞士面臨高達39%的美國關稅重擊，國內跨黨派勢力施壓政府取消F-35訂單，但政府本周又重申採購意願，最終決定11月才會出爐。印度關稅被調高至50%，據傳已暫停美製史崔克裝甲車（IAV Stryker）和反戰車標槍飛彈（Javelin anti-tank missiles）的採購談判。

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普4月初首度宣布對等關稅。（圖／路透社）

上述行動全都發生在近2周內，顯示川普經濟行動的潛在後果，迫使各國政府重新評估他們與美國的國防關係，也加劇了招致報復行動的擔憂，這些反制措施恐將破壞美國軍武銷售，削弱美國作為全球最大國防供應商主導地位。

F-35戰機由美國軍工巨擘「洛克希德馬丁」（Lockheed Martin）製造，零組件仰賴全球逾百間供應商，海外大單有助壓低成本。不過，光是西班牙和瑞士的訂單價值就高達150億美元左右，一旦流失將推高所有買家的採購成本。不過，該公司指出，英國、丹麥與比利時最近都宣布想要購買至少10架F-35。

▲▼ 澤倫斯基特地赴加拿大參與G7峰會 。（圖／路透）

▲專家認為，關稅正在傷害盟友。圖為今年舉辦於加拿大的G7峰會 。（圖／路透）

前五角大廈歐洲暨北約政策主管湯森德（Jim Townsend）直言，關稅政策根本是對盟友「豎起一根大大的中指」，各國都感覺遭到美國的傷害。美國國防諮詢公司AeroDynamic Advisory總經理阿布拉法亞（Richard Aboulafia）警告，「這是一個以信任為基礎的產業」，即使未來政府想修補關係，重建信任也需要很長時間。

白宮持續為川普政策辯護，強調關稅將帶來經濟效益，推動北約國防支出目標提高至GDP的5%，也有利美國軍工企業。但分析指出，歐洲自製武器的野心正因川普施壓而加速發展，儘管歐盟國防工業要全面取代美製武器，還有很長一段路要走，但從長遠來看，恐怕仍會削弱美國軍火霸主地位。

不甩川普！　西班牙「拒買F-35戰機」又向北京靠攏

08/13 全台詐欺最新數據

