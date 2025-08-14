川普拚了！想得諾貝爾和平獎　前幕僚：國務院壓力非常大

▲美國總統川普想得諾貝爾和平獎，至今已獲多國提名。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普正積極尋求全球支持競逐諾貝爾和平獎，強調自身在多起國際衝突談判之中扮演關鍵角色，至今已獲得巴基斯坦、柬埔寨、以色列等國提名支持。消息人士還稱，白宮內部對於讓川普獲獎態度極其認真。

國會山報報導，川普在多項國際衝突調停中展現成果，亞美尼亞與亞塞拜然之間的領土爭議長達數十年，兩國領導人現身和平峰會握手言和，亞美尼亞總理帕希尼揚直言，「川普總統應該獲得諾貝爾和平獎」。

此外，巴基斯坦因川普調停該國與印度5月停火協議而提名他，柬埔寨總理洪馬內讚揚川普在泰柬邊境衝突上展現政治才能，公開宣布提名川普角逐諾貝爾和平獎。共和黨議員伊薩和卡特分別在3月和6月提名川普，理由包括促成伊朗與以色列停火協議。

不過目前俄烏戰爭與以哈衝突這兩大主要戰事仍未見和平曙光。川普競選期間曾承諾「第一天」就能解決烏克蘭問題，但至今成效有限，如今將於15日與俄羅斯總統普丁會談討論如何讓俄烏戰爭劃下句點，這可能成為他至今最重大的外交考驗。

保守派評論員歐萊利指出，川普認為俄烏戰爭是爭取和平獎的關鍵。川普前幕僚透露，國務院高層始終把和平獎視為重要目標，這種想法深深影響他們在制定外交全局時的思考模式，「毫無疑問，壓力非常大。川普把此獎項當作歷史對他的評價」。