不甩川普！　西班牙「拒買F-35戰機」又向北京靠攏

▲西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

CNBC報導，西班牙特立獨行的國防與外交政策，加劇了馬德里與川普政府之間緊張關係，包括宣布不再考慮採購美製F-35戰機，拒絕承諾國防開支達到GDP 5%的北約新目標，同時尋求與中國建立更緊密的經濟關係。

分析人士指出，西班牙已經成為少數願意激怒川普的歐洲國家。川普對此抨擊，馬德里想要在國防議題「搭便車」，不願遵守北約國防支出承諾「很可怕」，還宣稱西班牙經濟「可能因為一些壞事發生就被徹底摧毀」，威脅讓馬德里在貿易方面付出「雙倍代價」。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）資深分析師桑迪（Federico Santi）形容，西班牙現在「真的是唯一公開對抗川普的國家，而大家在多數時候都試圖保持低調。」

他認為，馬德里當局之所以採取如此奇特的策略，可能是因為總理桑切斯（Pedro Sanchez）領導的政府，捲入一系列醜聞與貪腐調查，把注意力放在國防等重大外交政策之上，有助於轉移公眾對於國內困境的注意力。

▲川普威脅懲罰西班牙。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，西班牙目前尚未面臨任何實質後果，首先因為它是歐盟成員國，27個成員國一體適用美歐貿易協議的15%關稅。其次是因為，「川普似乎不太關心或意識到西班牙作為一個國家。我的意思是，他有意識到，但不太關注這一點。」

馬德里智庫「皇家國際與戰略研究所」（Elcano Royal Institute）資深研究員莫利納（Ignacio Molina）指出，與其他歐洲國家相比，西班牙認為自己與美國的關係「沒那麼重要」，「在西班牙占有主導地位的政治文化更加親歐，而非大西洋主義。」儘管非常支持烏克蘭，馬德里也把重點放在歐盟事務與難民問題，而非北約成員資格或者武器運送。

儘管西班牙南部有2座美軍基地，卻已成為對中國最友好的歐洲政府之一。馬德里尋求與北京建立更緊密經濟關係，加劇了西美之間的裂痕。美歐官員近期都批評，桑切斯將一份價值數百萬歐元的合約，交給中國科技巨頭華為，使用其竊聽技術。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）資深研究員考施（Kristina Kausch）直言，西班牙與中國日益深化的關係，引起美國與部分歐洲國家不滿。雖然西班牙抵制美國在國防採購方面施加的壓力，展現出歐洲獨立發展軍事與工業能力的決心，但同時也是一場豪賭，「可能對桑切斯個人、西班牙和歐洲帶來反效果。」