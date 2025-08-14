232調查結果「恐延遲數周公布」　路透：川普在忙其他事

▲川普政府對多項進口產品展開232調查，但半導體與藥品的調查結果均尚未公布。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

《路透社》引述4名知情人士說法報導，由於美國總統川普把重心轉向其他事務，針對進口藥品的「232調查報告」及產業關稅計畫，恐將延後數周才會公布，與原定時程相比大幅落後。

4名知情人士包括一名歐洲政府官員、一名了解白宮流程的人士、兩名熟悉流程的歐洲藥廠人士。他們透露，232調查結果與關稅措施不會立即公布，反而還要等上數周。

知情人士之一的歐洲官員認為，8月底前宣布調查結果的可能性不大，但時程可能隨著事態發展而改變。歐洲藥廠人士透露，川普政府目前專注於15日的美俄峰會等其他要務，因此本周不會發布任何聲明。

其中一人表示，考慮到其他優先要務，本周不太可能公布調查結果。另外2人預期，川普政府將優先公布半導體產業的國安調查結果，隨後才會公布藥品關稅計畫，但這些都要等到數周之後。

根據美國商務部，針對藥品的232調查將包括成藥、活性藥物成分（API）及幾項原料，部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾預告5至6月間完成調查，稍後延至7月底，7月29日又說還需要2周。調查期間，製藥業被豁免關稅。

美國政府4月針對「依賴外國藥品是否威脅美國國安」展開232調查，其法源依據是美國《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）第232條，若某一類商品數量「威脅或損害國安」，授權總統對其進口實施調整。此前，川普政府已經宣布了一系列的產業關稅，包括金屬及汽車。

川普曾預告，新的藥品關稅一開始採取小幅徵收，但最終可能飆升至250%，目的是迫使藥廠將生產線移回美國本土。他上周表示，他的計畫仰賴分階段徵收關稅，讓藥廠有時間增加在美生產。

對此，白宮發言人回應，「除非獲得白宮確認，否則純屬臆測」，拒絕透露製藥調查或半導體調查的具體時程。