不談烏克蘭割地！川普「雙普會」力求停火　願給安全保障

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普15日將與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加會面，討論俄烏停火議題。據美媒NBC報導，川普13日在與歐洲領袖及烏克蘭總統澤倫斯基的通話中明確表示，不會在此次會議中和普丁討論任何領土分割問題。

▲ 普丁與川普將於15日會晤 。（圖／達志影像／美聯社）

知情人士透露，川普在這場由德國安排的視訊會談中強調，此次「雙普會」唯一目標是在烏克蘭達成停火。消息指出，所有領袖都同意烏克蘭必須參與談判，且割地問題應由基輔政府自行決定。

美國政治新聞網站POLITICO則報導，川普在會議中也釋出善意，表態願意為烏克蘭提供安全保障。他承諾，美方願意協助基輔建立嚇阻俄國未來侵略的防務機制，但條件是這項保障「不屬於北約框架」。

川普會後向媒體表示，「這是一次很好的通話」，並暗示與普丁會晤過後，可能安排有澤倫斯基的三方會談。但他也警告，若普丁拒絕結束戰爭，俄羅斯將面臨「嚴重後果」。白宮發言人則回應稱，總統希望終結戰爭並停止殺戮，15日的會談將是重要時刻。

歐洲官員和聽取通話相關簡報的人士表示，川普及歐洲領袖一致認為須在和平談判開始前先實施停火，這通電話卻令部分歐洲領袖認為川普對於「雙普會」成果並不樂觀。

川普上周曾提及俄烏停火可能涉及「土地交換」，引發歐洲及烏克蘭憂慮。不過另外3名知情人士指出，歐洲領袖對兩人的會晤感到樂觀。其中一人表示，川普料將優先尋求停火；另一人則強調，不會在烏克蘭未參與的情況下進行領土談判。