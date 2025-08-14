雙普會倒數！川普「殺手鐧」曝光　3條件向普丁換停火

▲消息人士指出，美國總統川普已準備秘密武器，希望能藉此說服俄羅斯總統普丁停火。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普與俄羅斯總統普丁15日將於阿拉斯加舉行美俄高峰會談，而英國《每日電訊報》13日報導，川普已準備好要向普丁端出一系列經濟誘因，包括提供稀礦的開採權，促使俄方同意停火。

雙普會15日即將在美國阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）舉行，會議重點將聚焦於結束俄烏戰爭。根據《每日電訊報》報導，知情人士透露，川普團隊正與美國財政部長貝森特及其他高層官員緊密合作，以敲定談判方案。

報導指，談判內容包括允許俄羅斯取得阿拉斯加的自然資源，同時也可能放寬美國對俄國航空業的部分制裁，以舒緩俄國航空業在國際制裁下的經營困境。

其中最受矚目的，是讓俄羅斯取得目前由俄軍占領的烏克蘭領土內稀土礦產的使用權。烏克蘭鋰礦蘊藏量高，鋰儲量佔歐洲大陸的三分之一、全球約3%。

事實上，美烏雙方4月才簽署重要礦產協議，讓美國取得烏克蘭豐富的礦產資源。如今若轉由俄方介入，勢必引發外界關注與爭議。

除了烏克蘭礦產，川普還考慮允許俄羅斯在白令海峽開發自然資源。白令海峽是阿拉斯加與俄羅斯間的狹窄水域，估計蘊含全球13%的石油儲量。若俄國取得開發權，將有助於普丁推進北極戰略。

俄國總統顧問烏沙科夫也提前釋放善意，強調「兩國在阿拉斯加與北極的經濟利益交會，有望推動大型、互惠的合作計畫」。

英國官員向《電訊報》指出，只要這些提案不被視為對俄羅斯侵略行為的獎勵，歐洲領袖或許能接受，即便他們對烏克蘭未被納入峰會感到憂心。

川普13日提前與烏克蘭總統澤倫斯基及其他歐洲領袖進行視訊會議，他重申此次與普丁會面首要目標就是「確保達成停火」。雖然白宮試圖淡化阿拉斯加峰會的重要性，但外界認為，經濟方案的內容顯示這場會談恐比川普表態的更具分量。