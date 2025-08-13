快訊／美烏歐盟三方會談結束　川普向澤倫斯基承諾優先推動停火

▲烏克蘭總統澤倫斯基透露會議內容。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美歐領袖於13日完成一場關鍵視訊會議，為15日美國總統川普與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加安克拉治(Anchorage)的高峰會「普普會」鋪路。德國總理梅爾茨與烏克蘭總統澤倫斯基會後在柏林表示，歐洲正「盡一切努力」確保峰會朝正確方向推進，談判順序應是「先停火、再擬定框架」，且烏克蘭「必須在談判桌上」。

梅爾茨強調，下一步應建立「真正可行的安全保證」，包括讓烏軍有足夠能力守護主權，並能持續依賴西方的援助。他說，歐洲與烏克蘭的安全利益必須在安克拉治被確保，並直言周五的美俄會談「可能做出重大決定」，歐洲各國正在努力讓結果「走在對的路上」。

法國總統馬克宏則對外重申，任何有關烏克蘭領土的安排「只能與烏克蘭協商」，不可能由川普與普丁兩人決定。他表示，美方此階段的目標是促成停火，歐洲也已向川普清楚說明期待與底線；在出現持久和平前，歐洲與美國都應維持對烏克蘭的軍援與對莫斯科的壓力。

澤倫斯基透露，川普在通話中「表達支持先停火、再談安全保證」的路線，他並重申，俄羅斯無權否決烏克蘭的歐洲或北約前景。澤倫斯基表示，歐洲與烏克蘭的共同目標只有「烏克蘭的和平、歐洲的和平」。他也警告，若俄方在阿拉斯加不接受停火，「制裁應該加碼」。

本次視訊會議由梅爾茨出面協調，匯集歐盟與北約高層及多國領袖，重點在於統一對俄施壓工具、研擬可能的談判架構與安全安排。外界關注之處，還包括15日「普普會」未安排澤倫斯基出席，是否意味烏方將被迫在停火條件上做出讓步。對此，歐洲領袖接連釋出訊號：停火要先行、烏克蘭必須入席，且不得透過武力改變國際邊界。