川普邀普丁到「冷戰基地」會晤　烏克蘭、歐盟擔憂談判偏袒俄方

▲川普選擇在阿拉斯加州安克拉治的「愛爾門道夫與李查遜聯合基地」會晤普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普預計15日與俄羅斯總統普丁會晤，討論烏克蘭戰爭，而他將會談地點選在阿拉斯加州安克拉治的一座聯合軍事基地，這座基地曾是冷戰時期對抗蘇聯的重要據點，至今仍在攔截俄國軍機等任務發揮作用。此次會面地點具高度安全性，也避免外界抗議，但引發烏克蘭與歐洲國家對談判方向的憂慮。

白宮官員透露，會談預計15日舉行，地點選在「愛爾門道夫與李查遜聯合基地」（Joint Base Elmendorf-Richardson），該基地在冷戰期間扮演監控蘇聯軍事活動、偵測核武威脅的關鍵角色，曾駐有大量軍機與早期預警雷達，被譽為「北美的頂級防護」。雖部分軍事設備已退役，但現仍部署F-22「猛禽」匿蹤戰鬥機，並定期攔截進入美國領空的俄羅斯軍機。

戰略與國際研究中心（CSIS）國防與安全資深研究員詹森（Benjamin Jensen）分析，美國軍事基地可提供雙方最高等級的安全防護，並阻隔民間抗議。對川普而言，這不僅能展現美國軍事力量，也能在談判中釋放強硬訊號，爭取與普丁舉行第二次會面的籌碼。

此次會談的背景是川普力推俄烏戰爭停火協議，他在2024年大選時承諾要迅速終結戰爭。法國總統馬克宏會後透露，川普在與烏克蘭總統澤倫斯基及多名歐洲領袖的線上會議中，明確表示希望峰會促成停火。不過，烏克蘭與歐洲官員擔憂，他們未參與的一對一會談可能出現有利於俄羅斯的結果。

川普先前曾暗示，任何重大協議可能涉及領土交換，後續可能安排澤倫斯基與普丁直接對話，或由他同時與兩位領袖會面。他並表示，此次會晤將為後續談判「鋪桌」，第二次會議有望比首次更具成效。