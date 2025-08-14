東京、首爾都去過！「5天獨旅推哪1國」一票人超愛：去20次玩不完

▲原PO計畫一個人出國旅行。（示意圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名女網友透露，最近工作告一段落，加上有很多假，想臨時出國獨旅放鬆5天，由於東京、首爾與香港都去過了，怕重複去會玩膩，因此原PO求問過來人建議。文章曝光後，有人推薦新加坡但玩3天就很夠了；多數人仍直呼，日本可以玩其他城市，「值得去20次玩不同的城市」、「近郊也很多地方可以去」。

一名女網友在PTT表示，最近公司發了新的年假，加上先前出差的補假，特休瞬間暴增，剛好手上案件告一段落，很想出國放鬆一下。無奈行程太臨時，朋友們早已排滿假期或無法同行，於是原PO萌生第一次嘗試獨自出國的念頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對人生第一次嘗試獨旅，原PO列出三個國家後仍猶豫不已，分別為日本東京、韓國首爾與香港，主因這些地方都去過了，雖然比較熟悉且交通方便，但怕重複再去會少了新鮮感，因此好奇求問過來人，「有沒有推薦女生適合獨旅的國家呢？預計是玩個5天。」

文章引發討論，多數人仍推薦去日本，東京以外的城市根本玩不完，「可以改去大阪或釜山，新加坡也很安全」、「香港跟新加坡玩3天就夠了」、「名古屋啊超方便，近郊也很多地方可以去」、「福岡蠻適合一個人去的」、「京都奈良5天不夠玩，只怕沒人拍」、「日本值得去20次玩不同的城市」、「日本那麼大，沒有一定要去東京」、「去東京，可以排一天去鐮倉」。