烏克蘭鬆口了「領土可談主權不讓」 5大談判原則曝光

記者吳美依／綜合報導

美俄領袖峰會15日登場前夕，烏克蘭總統澤倫斯基與美歐領袖達成重大共識，並且擬定5大談判原則，其中基輔首度表示願意針對領土問題展開討論，但前提是以目前戰線為基礎，而且絕不承認俄羅斯對烏克蘭領土擁有主權。

澤倫斯基在柏林與川普、北約秘書長呂特、歐盟執委會主席范德萊恩、英法德義等多國領袖舉行線上會議。會後，他與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）共同宣布，與會各方針對即將到來的美俄峰會，制定5大談判原則。

最引人關注的是，烏克蘭首次表態願意討論領土議題，但僅限以「接觸點」（contact point）也就是目前戰線為基礎的現狀，不承認任何被占領地區屬於俄羅斯，烏克蘭法定國界維持不變。

其他共識包括，往後與烏克蘭有關的任何談判都必須有烏克蘭參與、談判必須優先討論停火、談判必須納入對烏克蘭的安全保障、如果周五（8/15）未與普丁達成停火協議，將加強對俄制裁。

此外，澤倫斯基也提到，俄羅斯對烏克蘭加入歐盟與北約的程序，不應該擁有否決權，並希望籌備與川普及普丁的三方會談。

「普普會」預計15日在阿拉斯加安克拉治（Anchorage）登場，也將成為2021年以來首次美俄總統峰會。