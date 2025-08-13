　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊柳飆速「颱風中心到台南了」　在地人曝極端現況：嚇死人

▲颱風中心來到台南上空。（圖／氣象局提供）

▲颱風中心來到台南上空。（圖／氣象局提供）

記者周亭瑋／綜合報導

中颱楊柳今（13）日下午1時許才從台東登陸，稍早颱風中心已到達台南上空。臉書粉專「台南式 Tainan Style」就透露，目前台南部分地區呈現無風無雨的狀態，但有的地方則狂風暴雨中。

根據氣象署資訊，楊柳颱風下午2時，在高雄的東北東方約50公里之處，以每小時27轉35公里速度，向西北西進行；稍早，已到達台南上空了。

粉專「台南式 Tainan Style」就發文指出，台南部分地區突然變成無風無雨的狀態，部分則狂風暴雨中，「楊柳颱風飆速中，待會預計將從台南出海。小心『回南』的風勢和雨勢。」

▲台南不同區呈現兩樣情。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

▲台南不同區呈現兩樣情。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

對此，一派人留言表示，「爬北大武也爬太快了，趕緊趁現在沒風雨跑出去」、「中間無風雨就是颱風眼位置」、「善化目前沒風雨」、「永康瞬間無風無雨」、「難怪瞬間無風無雨」、「感覺周邊都好安靜」、「佳里區好安靜」。

不過，也有許多網友直呼，「突然風大到嚇死人（安平）」、「安平雨超大」、「仁德風大雨大」、「現在風雨超級大，非常危險」、「歸仁區狂風暴雨中，超紅搖滾區」。

另外，氣象署氣象預報科長劉宇其指出，楊柳颱風預計傍晚5時前後從台南出海，接著減弱為輕度颱風，最快明天清晨解除海上及陸上警報。

08/12 全台詐欺最新數據

散會還追著王世堅罵！正國會大佬為王義川抱不平　嗆李晏榕自以為
4姊妹全賣妓女戶！她聲請免除扶養91歲酗酒父　法官不准理由曝
楊柳飆速「颱風中心到台南了」　在地人曝極端現況：嚇死人
楊柳颱風狂襲　「5猴衝海邊觀浪」
楊柳預估17:00台南出海　最快明晨解除海陸警
颱風掀巨浪！海洋音樂季舞台遭吞沒
快訊／狂風猛灌高雄！又有路樹倒塌　女騎士被砸中
LIVE／楊柳登陸「南高屏國家警報響」　氣象署最新說明

楊柳飆速「颱風中心到台南了」　在地人曝極端現況：嚇死人

楊柳飆速「颱風中心到台南了」　在地人曝極端現況：嚇死人

颱風台南楊柳天氣突發

