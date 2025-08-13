楊柳飆速「颱風中心到台南了」　在地人曝極端現況：嚇死人

▲颱風中心來到台南上空。（圖／氣象局提供）

記者周亭瑋／綜合報導

中颱楊柳今（13）日下午1時許才從台東登陸，稍早颱風中心已到達台南上空。臉書粉專「台南式 Tainan Style」就透露，目前台南部分地區呈現無風無雨的狀態，但有的地方則狂風暴雨中。

根據氣象署資訊，楊柳颱風下午2時，在高雄的東北東方約50公里之處，以每小時27轉35公里速度，向西北西進行；稍早，已到達台南上空了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專「台南式 Tainan Style」就發文指出，台南部分地區突然變成無風無雨的狀態，部分則狂風暴雨中，「楊柳颱風飆速中，待會預計將從台南出海。小心『回南』的風勢和雨勢。」

▲台南不同區呈現兩樣情。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

對此，一派人留言表示，「爬北大武也爬太快了，趕緊趁現在沒風雨跑出去」、「中間無風雨就是颱風眼位置」、「善化目前沒風雨」、「永康瞬間無風無雨」、「難怪瞬間無風無雨」、「感覺周邊都好安靜」、「佳里區好安靜」。

不過，也有許多網友直呼，「突然風大到嚇死人（安平）」、「安平雨超大」、「仁德風大雨大」、「現在風雨超級大，非常危險」、「歸仁區狂風暴雨中，超紅搖滾區」。

另外，氣象署氣象預報科長劉宇其指出，楊柳颱風預計傍晚5時前後從台南出海，接著減弱為輕度颱風，最快明天清晨解除海上及陸上警報。

►超市逛一圈「剩它沒漲價」滿滿整箱 婆媽驚呆：我這被掃空

►楊柳吹17級風！綠島「恐怖第一排」畫面曝光 小貨車慘掀翻

►楊柳「風力最猛眼牆」正掃過綠島！ 吹出17級強陣風