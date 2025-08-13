　
地方 地方焦點

安倍昭惠捐200萬日圓助台南重建　黃偉哲：跨國真情最暖力量

▲日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，宣佈捐出200萬日圓支援台南災後重建。（資料照／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

7月丹娜絲颱風重創台南沿海，百年罕見強風豪雨造成房屋、農作與基礎設施嚴重受損，日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠得知災情後，除於個人X平台表達慰問，並宣佈捐出200萬日圓（約新台幣41.2萬元）給台南市政府，盼拋磚引玉，帶動更多善心援助。

忙於楊柳颱風防颱整備的台南市長黃偉哲，特別跨海致謝，稱此舉是「跨越國界的真情」。

黃偉哲表示，台南與日本歷史情誼深厚，安倍前首相生前多次表達對台支持，台南人銘記於心。昭惠夫人曾於2023年7月與2025年6月兩度造訪台南，期間展現高度友好，如今義舉更讓台日情誼如家人般親近。他說：「謝謝昭惠夫人，也謝謝所有關心台南的人，有你們的支持，就是我們走下去的力量。」

市府指出，自風災以來，各界紛紛伸出援手，包括台灣首廟天壇、開基玉皇宮、台南市醫師公會、中醫師公會、不動產開發商業同業公會、林聲文化藝術股份有限公司等宗教、醫界與企業團體，及美國大洛杉磯台灣會館短時間內募得10萬美元善款。善款將妥善用於救援與重建，務求發揮最大效益，幫助災民早日恢復安定生活。

