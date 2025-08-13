楊柳「風力最猛眼牆」正掃過綠島！　吹出17級強陣風

▲綠島已出現17級強陣風。（圖／翻攝自臉書／觀氣象看天氣）

記者周亭瑋／綜合報導

楊柳颱風暴風圈已觸陸，颱風強度達巔峰，不僅如此風力最強的「北側眼牆」正掃過綠島，目前綠島已出現17級強風、蘭嶼14級風、台東10級風。

氣象粉專「觀氣象看天氣」分析師陳勝稍早表示，楊柳風力最強之北側眼牆正掃過綠島，綠島已出現17級強陣風，「接下來將掃過台東市區附近，提醒當地的民眾慎防17級強陣風。」

陳勝提到，南部地區要等下午到晚上，颱風中心登陸過山後才會起風，同時也會出現劇烈的雨勢，須做好防備；至於嘉義以北的西半部，除了沿海陸地風力較強，目前來看風雨不至於太大，部分地區甚至還會出太陽。

氣象專家吳聖宇也發文提醒，颱風眼正在通過綠島、蘭嶼之間，正好分別被北側跟南側眼牆通過，綠島陣風63.4m/s（17級以上）、蘭嶼陣風62.5m/s（17級以上），相當強大的風力，稍後台東也要特別注意。

▲蘭嶼進入颱風眼，出現14級陣風。（圖／翻攝自Threads／台灣颱風論壇｜天氣特急）

另外，粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads貼出最新各地強陣風實測，截止10時，綠島蘭嶼都出現14-17級風，「蘭嶼正式進到颱風眼了！」

